Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya’nın çekirdeğinde büyük miktarda altın ve değerli metal bulunduğunu ve bu maddelerin manto yoluyla yüzeye doğru sızdığını belirledi.

Araştırmaya göre, Hawaii Adaları’ndaki volkanik kayaçlar üzerinde yapılan izotop analizleri sonucunda, çekirdekten gelen izlere rastlandı. Özellikle rutenyum-100 izotopunun yoğunluğu, bu metallerin kökeninin Dünya’nın çekirdeği olduğunu gösterdi.

Araştırmacı Nils Messling, “İlk veriler geldiğinde kelimenin tam anlamıyla altına rastladığımızı fark ettik” dedi.

Uzmanlar, normalde algılanamayacak kadar küçük izotop farklarını tespit edebilecek yeni bir analiz tekniği geliştirdi. Bu sayede, yüzeydeki rutenyum ile çekirdekten gelen rutenyum arasındaki fark ilk kez net biçimde ölçülebildi.

Çalışmaya katılan bir diğer bilim insanı Prof. Matthias Willbold, “Dünya'nın çekirdeği, sanıldığı kadar izole bir yapı değil” ifadesinin kullandı.

Willbold, manto-çekirdek sınırından yüzeye doğru yükselen devasa kaya kütlelerinin okyanus adalarını oluşturduğunu kaydetti.