Küresel piyasaların belirsizliğiyle yatırımcıların güvenli liman olan metallere yönelmesi altın ve gümüşte tarihi zirveleri getirdi.

Ancak ABD dolarındaki toparlanma, değerli metaller cephesinde yönü tersine çevirdi.

Doların toparlanmasıyla birlikte altın fiyatları yüzde 5,7'ye varan düşüş kaydederken bu, 21 Ekim'den bu yana görülen en sert günlük düşüş oldu.

Gümüş fiyatları ise yüzde 8,4'e kadar geriledi.

ONS ALTIN 5 BİN 288 DOLAR

Spot altın, New York saati ile 11:27'de yüzde 2,5 düşüşle ons başına 5 bin 288 dolardan işlem gördü.

Gümüş ise ons başına 112,7 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN 85 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin, riskli varlıklardaki küresel satış baskısı ve teknoloji hisselerindeki düşüşe paralel olarak iki ay sonra ilk kez 85 bin doların altına geriledi.