Küresel altın piyasalarının yönünü tayin eden Dünya Altın Konseyi, 2026 yılının ilk yarısına ait verileri ve önümüzdeki döneme dair beklentileri içeren stratejik raporunu paylaştı.

Yılın ilk altı ayında tarihi zirveleri altüst eden ancak haziran ayı sonunda kısa süreliğine 4.000 dolar sınırının altına sarkan değerli metal, yılbaşından bu yana yüzde 7 değer kaybetmiş olmasına rağmen son bir yılın en güçlü performans gösteren varlıkları arasındaki yerini koruyor.

Konsey, mevcut makroekonomik dengelerin korunması durumunda altının yılın geri kalanında ons başına 4.100 dolar seviyesinde dengeleneceğini öngörüyor.

OYNAKLIK 20 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Raporda yer alan verilere göre altın, 2026'nın ilk yarısında tam 12 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyerek tarihi bir döneme imza attı. Bu sert fiyat hareketleri sırasında piyasadaki oynaklık (volatilite) oranı yüzde 50'nin üzerine fırladı.

İlerleyen süreçte dalgalanma boyutu yüzde 30'un altına gerilemiş olsa da bu seviyenin, piyasanın 20 yıllık tarihsel ortalaması olan yüzde 17'nin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

FİYAT DEĞİŞİMİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Dünya Altın Konseyi, altın fiyatlarındaki bu yüksek değişkenliğin arkasındaki temel dinamikleri matematiksel bir modelle ortaya koydu. Toplam değişkenliğin yüzde 70'ini açıklayan ana faktörler ve ağırlıkları şu şekilde sıralandı:

Momentum (Piyasa Eğilimi): %24

Jeopolitik Risk ve Belirsizlik: %17

Döviz Piyasası Hareketleri: %14

Ekonomik Büyüme: %12

Faiz Oranları: %3

KÜRESEL TİCARETTE ASYA SEANSI AĞIRLIĞI

Raporda dikkat çeken bir diğer piyasa dinamiği ise Asya'nın artan rolü oldu. Gün içi işlemlerdeki düşüşlerin büyük bir bölümünün ABD seansında gerçekleştiği, buna karşın fiyatlardaki toparlanma eğilimlerinin genel olarak Asya işlem saatlerine denk geldiği aktarıldı. Bu durum, Asyalı yatırımcı ve tüketicilerin küresel altın fiyatlarının oluşumunda artık çok daha baskın bir güce ulaştığının kanıtı olarak yorumlandı.

MERKEZ BANKALARININ POLİTİKALARI YAKINDAN İZLENİYOR

Konseyin oluşturduğu temel senaryo; Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artırım adımlarına devam edeceği varsayımına dayanıyor. Fed'in olası faiz artışını ekim ayına kadar gerçekleştirmesi beklenirken; 2026 yılı genelinde küresel ekonominin yüzde 2,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 2,1 büyüyeceği tahmin ediliyor. Enflasyon tarafında ise ABD'de ikinci çeyrekte yüzde 3,9 ile zirvenin görülmesinin ardından sınırlı bir geri çekilme, küresel enflasyonda ise yıl genelinde yüzde 4,3'lük bir ortalama öngörülüyor.

GELECEĞE YÖNELİK 4 FARKLI TAHMİN

Dünya Altın Konseyi, raporun sonuç bölümünde makroekonomik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki süreçte altının izleyebileceği 4 farklı senaryoyu paylaştı:

Temel Senaryo (4.100 Dolar): Mevcut ekonomik koşulların korunması halinde altın, 4.100 dolar çevresinde yatay ve sakin bir seyir izleyecek.

Yukarı Yönlü Senaryo (4.500 Dolar ve Üzeri): Jeopolitik krizlerin derinleşmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi veya uzun vadeli yatırımcıların fiziki alımlarını artırması durumunda fiyatlar 4.500 doların üzerine çıkabilecek.

Kalıcı Yükseliş Senaryosu (5.000 Dolar): Altının kalıcı olarak 5.000 dolar barajına yönelmesi, ancak küresel ekonomiden gelecek çok güçlü ve net bir yavaşlama (resesyon) sinyali ile mümkün olabilecek.

Aşağı Yönlü Risk Senaryosu: Ekonomik büyümenin dirençli kalması, tahvil faizlerinin yükselmesi ve risk iştahının artması halinde fiyatlarda yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir gerileme görülebilecek. Ancak mevcut seviyelerden yaşanacak yüzde 10'u aşan düşüşlerin, uzun vadeli yatırımcılar tarafından "dipten alım fırsatı" olarak değerlendirileceği ve alımların artacağı not edildi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.