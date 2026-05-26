Ekonomi dünyası, satın alma gücünü korumanın yollarını ararken gözler yeniden kadim liman altına çevrildi. Antik Mezopotamya’dan günümüz merkez bankalarına kadar uzanan süreçte altın, sadece bir süs eşyası değil, sistemin teminatı olarak kabul ediliyor. Mayıs 2026 itibarıyla onsu 4.565 dolar seviyelerinde işlem gören kıymetli metal, kağıt paraların değer kaybettiği dönemlerde neden en güvenli araç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

PERİYODİK TABLONUN 'TEK' PARA ADAYI NEDEN ALTIN?

Altının değeri sadece kültürel bir tercihten değil, doğrudan kimya biliminden kaynaklanıyor. Bilim insanları, periyodik tablodaki elementleri elediğinde geriye sadece altının kalması tesadüf değil. Gazlar uçucu, radyoaktif elementler tehlikeli, demir ve bakır gibi metaller ise korozyona uğradığı için "para" olma özelliğini kaybediyor.

Altın oksitlenmeyen, paslanmayan ve binlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilen nadir bir yapıya sahip. Uzmanlar, bugün toprağa gömülen bir altının 50 bin yıl sonra bile aynı parlaklık ve saflıkta çıkacağını belirterek, bu dayanıklılığın başka hiçbir varlıkta bulunmadığını vurguluyor.

DÜNYADAKİ TÜM ALTINLAR BİR TENİS KORTUNA SIĞIYOR

Altının "kıtlık" faktörü, fiyat istikrarının en büyük güvencesi. 2026 verilerine göre, insanlık tarihi boyunca çıkarılan tüm altınların toplamı sadece 218 bin ton. Bu devasa görünen miktar, aslında bir kenarı 22 metre olan bir küpün içine, yani bir tenis kortu büyüklüğündeki alana sığabiliyor.

Yıllık maden üretiminin mevcut arzın yalnızca yüzde 1,7’sine tekabül etmesi, altını petrol veya gümüş gibi hızla tüketilen emtialardan ayırıyor. Altın yok edilmiyor binlerce yıl önce çıkarılan bir gram altın, bugün hala bir takıda veya bir banka kasasında varlığını sürdürüyor.

DOLAR YÜZDE 88 DEĞER KAYBEDERKEN ALTIN 130 KAT KAZANDI

1971 yılında doların altına endeksli sistemden kopmasıyla birlikte paranın doğası değişti. Geçen 55 yıllık sürede ABD doları, satın alma gücünün yaklaşık yüzde 88’ini kaybetti. 1971’de 100 dolarla alınan bir sepet ürün, bugün sadece 12 dolarla alınabiliyor.

Aynı dönemde altının ons fiyatı 35 dolardan 4.565 dolara çıkarak yatırımcısına 130 kat kazanç sağladı. Analistler, bu durumun altının değer kazanmasından ziyade, kağıt paraların altına oranla değer kaybetmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.

MERKEZ BANKALARI KASALARI NEDEN ALTINLA DOLDURUYOR?

Son yıllarda merkez bankalarının altına yönelimi tarihi zirvelere ulaştı. Sadece 2026’nın ilk çeyreğinde dünya genelindeki merkez bankaları 244 ton net alım gerçekleştirdi. Özellikle Çin Merkez Bankası’nın 18 aydır aralıksız rezerv artırması dikkat çekiyor.

Bu stratejik hamlenin arkasında "güvenlik" yatıyor. Batı ülkelerindeki rezervlerin dondurulabilmesi, egemen devletleri fiziksel altına yöneltti. Kasada tutulan altın; hiçbir hükümet tarafından dondurulamıyor, yaptırıma uğratılamıyor ve dijital bir müdahaleyle devalüe edilemiyor.

"ALTIN BİR KUMAR DEĞİL"

Piyasa uzmanları, altını bir spekülasyon aracı değil, bir "satın alma gücü sigortası" olarak tanımlıyor. ABD’nin 39 trilyon dolara ulaşan borç yükü ve artan faiz ödemeleri, kağıt paralar üzerindeki baskıyı artırırken altın, tarihsel ve kimyasal gerçekliğiyle sistemin en sağlam halkası olmaya devam ediyor.