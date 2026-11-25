Küresel piyasalarda altın üzerindeki satış baskısı yeni günde de devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.

Teknoloji hisselerinde yaşanan kayıplar ve ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler de değerli metal fiyatlarını baskılıyor.

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklanırken, altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları da yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 25 Kasım Çarşamba günü 5 bin 939,83 TL alış ve 6 bin 39,20 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Has altının alış fiyatı 5 bin 969,77 TL, satış fiyatı ise 6 bin 15,23 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise yeni ürünlerde 9 bin 790 TL alış, 10 bin 20 TL satış fiyatından işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 731 TL, satış fiyatı 9 bin 960 TL olarak kaydedildi.

25 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Has altın: 5.969,77 TL alış – 6.015,23 TL satış

Gram altın: 5.939,83 TL alış – 6.039,20 TL satış

22 ayar altın: 5.430,49 TL alış – 5.634,31 TL satış

Ons altın: 3.523,5 dolar alış – 3.523,9 dolar satış

Yeni çeyrek altın: 9.790 TL alış – 10.020 TL satış

Eski çeyrek altın: 9.731 TL alış – 9.960 TL satış

Yeni yarım altın: 19.581 TL alış – 20.040 TL satış

Eski yarım altın: 19.342 TL alış – 19.980 TL satış

Yeni tam altın: 39.042 TL alış – 40.021 TL satış

Eski tam altın: 38.743 TL alış – 39.961 TL satış

Yeni Ata altın: 39.937 TL alış

Eski Ata altın: 39.877 TL alış – 40.502 TL satış

Yeni Ata 5'li: 198.790 TL alış – 201.858 TL satış

Eski Ata 5'li: 198.193 TL alış – 200.956 TL satış

Fiyatlar haberin yazıldığı anı esas alıyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında üç temel gelişme öne çıkıyor. Fed'in faiz artırımı ihtimali, teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve ABD'nin gümrük vergisi politikalarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelik talebini etkiliyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatları üzerindeki en önemli baskılardan biri, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi. Piyasalarda 9 Aralık'ta yapılacak toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor.

New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonla mücadele için daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğine yönelik açıklamaları da bu beklentileri güçlendirdi. Fed Guvernörü Christopher Waller'ın enflasyona karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini savunması, faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Faiz getirisi bulunmayan altın, faizlerin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor. Doların güçlenmesi de altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR ALTINA DA YANSIDI

Altındaki düşüşün bir diğer nedeni, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerle teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası.

Hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıplar, bazı yatırımcıları nakit ihtiyacını karşılamak için altın ve gümüş gibi kolay nakde çevrilebilen varlıklarını satmaya yöneltiyor. Teminat tamamlama yükümlülükleri de bu satışları hızlandırabiliyor.

Böylece normal koşullarda güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla elden çıkarılan varlıklar arasında yer alabiliyor. Satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı; diğer değerli metallerde de kayıplar görüldü.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ POLİTİKASI BELİRSİZLİK YARATIYOR

ABD'nin dış ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler de altın fiyatlarının yönünü etkiliyor. ABD Yüksek Mahkemesinin gümrük vergilerine ilişkin kararı sonrasında Trump yönetiminin yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışması, küresel büyüme ve enflasyon beklentilerini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik, piyasalarda dalgalanmayı artırırken yatırımcıların risk alma eğilimini de etkiliyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD'NİN PCE VERİSİNDE

Altın piyasasının yönünü etkileyebilecek en önemli gelişmelerden biri, bugün açıklanacak ABD ekim ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.

Fed'in enflasyon değerlendirmelerinde yakından izlediği PCE verisinin Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması bekleniyor. Eylül ayında yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,6 olarak gerçekleşmişti.

Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Bu durumda dolar ve tahvil faizlerinde yaşanabilecek yükselişin altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise faiz artışı ihtimalini zayıflatarak altına destek sağlayabilir.

ALTINDA 3 BİN 200 DOLAR UYARISI

Analistler, kısa vadede altın üzerindeki satış baskısının devam edebileceğine dikkat çekiyor. Bazı piyasa değerlendirmelerinde ons altının 3 bin 500 doların altında kalıcı olması halinde 3 bin 200 dolara kadar gerileyebileceği uyarısı yapılıyor.

3 bin 400-3 bin 300 dolar aralığı da olası destek bölgesi olarak gösteriliyor. Bu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, piyasa koşullarına bağlı olarak değerlendirilen olası senaryolar.

UZUN VADELİ ALTIN BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kısa vadeli düşüşe rağmen bazı büyük finans kuruluşları altın için uzun vadeli yükseliş beklentilerini koruyor. Bununla birlikte fiyat hedeflerinde aşağı yönlü güncellemeler de yapılıyor.

Goldman Sachs'ın 2026 ve 2027 sonuna ilişkin tahminlerini aşağı çektiği, JPMorgan ve Commerzbank'ın ise 2027 sonu için ons altında daha yüksek seviyeler öngördüğü aktarılıyor.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi de uzun vadeli beklentileri destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Altın fiyatlarının kısa vadeli seyrinde ABD'den gelecek enflasyon verisi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak. Yatırımcılar, PCE verisinin ardından dolar ve tahvil faizlerinde oluşacak hareketleri yakından izleyecek.