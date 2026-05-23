Değerli metal piyasalarında satış baskısı derinleşiyor. Haftayı yüzde 0,79’luk değer kaybıyla kapatan ons altın, 4.509 dolar seviyesine gerileyerek son 8 haftanın en düşük kapanış rakamına imza attı. Yılın başında 5.601 dolarla zirveyi gören sarı metal yüksek enflasyon, enerji maliyetleri ve şahinleşen para politikaları kıskacında ivme kaybetmeye devam ediyor.

ALTINI BASKILAYAN 3 TEMEL NEDEN

Altın fiyatlarındaki bu sert geri çekilmenin arkasında küresel ölçekte yaşanan üç kritik gelişme yatıyor. Piyasa uzmanlarına göre özellikle ABD'den gelen sinyaller yatırımcı iştahını kesti.

1. ABD’DE FAİZ ARTIŞI SENARYOLARI YENİDEN MASADA

ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri ve FED yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları, piyasa beklentilerini altüst etti. Mayıs ayı PMI verilerindeki kuvvetli artışla birlikte, piyasalar artık Aralık 2026’da bir faiz artışı ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentilerinin Eylül 2027’ye ötelenmesi ve 2 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,1270 ile son yılların zirvesine çıkması, faizsiz bir varlık olan altına olan talebi zayıflatıyor.

2. HİNDİSTAN'DA VERGİ ŞOKU VE TALEP DARALMASI

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan, altın ithalat vergisini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükselterek tarihi bir rekora imza attı. Bu vergi artışının 2026 yılında Hindistan’ın altın talebinde yaklaşık 60 tonluk bir azalmaya yol açması bekleniyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre yerel piyasada talebin bıçak gibi kesilmesi fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

3. RUSYA REZERVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Bütçe açıklarını dengelemek isteyen Rusya Merkez Bankası, yılın ilk dört ayında altın stoklarını 900 bin ons azalttı. Rusya’nın altın rezervlerinin 73,9 milyon onsa gerileyerek Şubat 2022 sonrası en düşük seviyeye inmesi piyasadaki arz dengesini sarsan bir diğer unsur oldu.