Küresel piyasalarda uzun süredir devam eden satış baskısı ve sert kayıpların ardından altın cephesinde beklenen toparlanma sinyali geldi. Güçlenen dolar ve Fed’in faiz politikalarının yarattığı baskıya rağmen alıcıların yeniden devreye girmesiyle hem ons hem de gram altında ibre yeşile döndü. Piyasalardaki bu ani yön değişimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünü 3 bin 583 dolardan kapanan ons altın, bugün yükselişini hızlandırdı. TSİ 07.31 itibarıyla ons, 3 bin 630 dolara yükseldi.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altın bugün TSİ 07.31 itibarıyla 5 bin 925 lira seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

DOLAR VE FED ETKİSİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarında meydana gelen sert düşüşün arkasında doların güçlenmesi, enerji kaynaklı enflasyon şoku ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin yer aldığını bildirdi.

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Hansen, yapay zekâ hisselerinde yaşanan çalkantı ile artan nakit ihtiyacının da yatırımcıları risk azaltmaya yönelttiğini ve bu durumun satış baskısını derinleştirdiğini vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ocak ayındaki zirve seviyesinden bu yana yüzde 37 oranında değer kaybeden altın, teknik açıdan kritik kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamasının da yüzde 18 altına geriledi.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi ve ekim ayında enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında ve 2027'nin ilk döneminde faiz artırımına gideceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

Üç yıllık aranın ardından eylül ayında ilk kez faiz artıran Fed'in, 8-9 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda da sıkılaşma adımlarına devam etmesi bekleniyor. Piyasa fiyatlamaları ve son vadeli işlem verileri, bankanın bu toplantıda 25 baz puanlık yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yaklaşık yüzde 99,4 seviyesinde işaret ediyor.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.