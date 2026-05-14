Araştırma, Tohoku University bünyesinde çalışan ekip tarafından yürütüldü. Bilim insanları, altın nanoparçacıklarının yüzeyine sıcaklığa duyarlı özel organik moleküller yerleştirdi. Daha sonra bu parçacıkların hava ve su yüzeyindeki davranışları incelendi.

SICAKLIK ARTTIKÇA ŞEKİL DEĞİŞTİRDİLER

Deneylerde parçacıkların oda sıcaklığında küçük ada kümeleri gibi davrandığı görüldü. Ancak sıcaklık yükseldikçe yapıların zincir benzeri dizilimlere dönüştüğü, ardından büyük ağ yapıları oluşturduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu hareketliliğin sıvı benzeri davranış oluşturduğunu belirtti. Basınç uygulandığında ise yapıların yeniden eski formuna dönebildiği açıklandı.

AKILLI MALZEMELERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Bilim insanlarına göre keşfin en dikkat çekici yanı, çok küçük moleküler değişimlerin büyük yapısal dönüşümlere yol açabilmesi oldu.

Uzmanlar, bu sistemin gelecekte sıcaklığa tepki veren biyomedikal teknolojiler, mikro cihazlar ve çevre koşullarına uyum sağlayabilen yeni nesil materyaller için kullanılabileceğini düşünüyor.

Araştırma sonuçları, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.