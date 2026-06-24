Altın piyasaları ve kuyumculuk sektörünün tanınan isimleri Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Şirin Sarı, katıldıkları bir TV yayınında altın fiyatlarında meydana gelen son dalgalanmaları ve piyasaların geleceğini masaya yatırdı. Ons altının kısa süre içinde %10'un üzerinde değer kaybetmesiyle derinleşen düzeltme hareketini yorumlayan uzmanlar, küresel para akışının yön değiştirdiğine dikkat çekerek yatırımcılara kritik seviyeleri işaret etti.

ETF SATIŞLARI VE SPACEX NAKİT AKIŞI ALTINI BASKILIYOR

Piyasadaki nakit hareketlerini değerlendiren Mehmet Ali Yıldırımtürk, son dönemde altın fiyatları üzerinde özellikle ETF (Borsa Yatırım Fonu) satışlarının ve teknoloji hisselerine yönelik alımların etkili olduğunu belirtti. Yıldırımtürk, SpaceX halka arzına yönelik sermaye akışının sağlanabilmesi amacıyla yatırımcıların altından, gümüşten, kripto paralardan ve tahvillerden çıkış yaptığını ifade etti.

ŞAHİN FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ENFLASYON RİSKİNİ DÜŞÜRDÜ

Ekonomik gelişmelere değinen Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son politika toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasına karşın, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin ifadelerinin piyasalarda faiz artışı beklentisini tetiklediğini ve bunun altını baskıladığını dile getirdi. Kevin Warsh, fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yinelerken, gelecekteki faiz artırımlarına yönelik desteğin arttığı sinyalini verdi.

Diğer taraftan, Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerleme Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği artırdı. Bu durum küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı azaltırken, enflasyon risklerinin de aşağı yönlü hareket etmesini sağladı. Ayrıca, ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, portföylerinde kayıp yaşayan yatırımcıların bu zararları karşılamak adına altın pozisyonlarını azaltmalarına ve dolayısıyla ek satış baskısına yol açtı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ VE ALIM FIRSATI

Yıldırımtürk, altındaki düşüşün kısa vadeli olacağını öngördüğünü belirterek, dolara yönelik küresel sorgulamanın sürdüğünü ifade etti. Dünya genelindeki merkez bankalarının %45’inin altın almaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırımtürk, geçmişte yıllık 500 ton olan alımların son 4 yılda yıllık 1000 tona ulaştığı bilgisini paylaştı. İran’ın petrolü yuan ile satacağını beyan etmesiyle doların uluslararası rezerv para niteliğinin sorgulanmaya devam edeceğini söyleyen uzman, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu, fon işlemi yapanlar ile 1 yıl ve daha uzun vadeli düşünenler için bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu aktardı.

FİYAT BEKLENTİLERİ VE EYLÜL AYI İŞARETİ

Gelecek döneme dair fiyat tahminlerini paylaşan Yıldırımtürk, ons altının daha önce gördüğü 4.023 dolar seviyelerinden sonra bir ikili dip yaparak toparlanabileceğini söyledi. İlk etapta 4.350 - 4.400 dolar seviyelerinin görülebileceğini, ancak yeni bir yükseliş döneminin başlayabilmesi için 4.500 dolar sınırının aşılması gerektiğini ve bunun Eylül ayından itibaren gerçekleşebileceğini öngördü.

TAHMİNLERDE DERİN DÜZELTME VE YATIRIM BANKALARININ AYRIŞMASI

Şirin Sarı ise son satış dalgasıyla birlikte altında kısa ve uzun vadeli beklentilerin karıştığını ifade etti. Fed’in ekonomik durgunluğu önlemek için her şeyi yapacağını, ancak faizlerin yükselmesi durumunda altındaki düzeltmenin tahmin edilenden daha derin olabileceğini belirtti. Sarı, "4.000 - 4.100 dolar bandı şu an içinde olduğumuz çok önemli bir süreç. Buranın altında 3.800 ve 3.500 dolarlar altının dip oluşturabileceği seviyelerdir" dedi.

Savaş ortamı nedeniyle artan enflasyonun faiz artırımlarını zorunlu kıldığını ve bunun altının önünü kestiğini belirten Sarı, küresel yatırım bankalarının da beklentiler konusunda ikiye bölündüğünü aktardı. Ons altın için yıl sonunda 6.000 dolar seviyesini hedefleyen kurumların başında JPMorgan ve Bank of America (BofA) gelirken; olumsuz ayı senaryosunda fiyatların 3.800 dolara gerileyebileceği uyarısını Deutsche Bank yaptı.

Küresel gelişmelerin gölgesinde ons altın, Çarşamba günü %1'e yakın değer kaybıyla 4.075 dolar seviyesine kadar çekilerek son bir ayda toplam %10,82 oranında değer kaybetti. Tarihsel olarak 2026 Ocak ayında 5.608,35 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan sarı metal, bugünkü fiyatıyla bir yıl öncesine kıyasla hâlâ %22,27 daha yüksek bir noktada bulunuyor. TV yayınına katılan Şirin Sarı, altındaki dip çalışmasının hangi seviyede sonlanacağının zamanla netleşeceğini, ancak altının eninde sonunda değerleneceğini belirterek, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.