Trump'ın tarife açıklamalarının ardından piyasalarda oluşan sert dalgalanmalar, altın tarafın ı da etkiledi. Haftaya kayıpla başlayan altın fiyatları sonrası vatandaş kuyuculara akın etti.

Geçen hafta altının onsu 3 bin 169 dolara yükselerek tarihi zirveyi görmüştü. Ons altınla beraber gram altında 3 bin 866 liraya kadar yükseldi. Ancak yeni haftaya Trump etkisiyle başlayan altın fiyatlarında sert kayıplar yaşandı. Yaşanan düşüşle beraber vatandaşlar kuyumculara akın ederek ucuz altın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, piyasalarda jeopolitik riskeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, karışık seyir sergiliyor. Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası, karşılıklı misillemelere giren ülkeler arasında yaşanan gerilim altın fiyatlarını vurdu.

Arıca perşembe (10 Nisan) ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamları da altın fiyatlarına yön verecek faktörler arasında yer alıyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın yeni günde akşam seansına doğru 3 bin 9 dolar seviyesinde bulunurken, gram altın ise 3 bin 673 lirada bulunuyor.

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi alım fırsatı olarak gören yatırımcılar, kuyumculara akın etti. 2025 yılı için altın fiyatlarında sert yükseliş beklentilerinin hakim olması altına olan talebi daha da artırıyor. Piyasada gram altına dair, yılın ikinci yarısında temmuz - ağustos gibi 4 bin 200 lira seviyesinin görülebileceği öngörülüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi rakamlar arasında farklılık yaşanıyor. Resmi rakamlarda gram altın 3 bin 673 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 3 793 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...