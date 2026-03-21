Orta Doğu'da genişleyen savaşın enerji maliyetlerini tırmandırması ve buna bağlı olarak faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi baltaladı. Washington’ın İran’a yönelik olası bir kara operasyonu hazırlığında olduğuna dair haber sonrası, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin ralli yapması değerli metaldeki kayıpları derinleştirdi.

Yatırımcılar, uzayan çatışmaların enflasyonu körükleyeceği endişesiyle Ekim ayına kadar faiz artışı olasılığını %50 seviyesine çıkardı. Faiz getirisi olmayan altının cazibesi, yükselen oranlar karşısında ciddi yara aldı.

Ons altın bu haftayı yaklaşık yüzde 10'luk haftalık kayıpla kapattı. Altının onsu 4 bin 500 dolar altına sarkarak 4 bin 478 dolara düştükten sonra haftayı 4 bin 497 dolarda kapattı. Gram altın ise haftayı 6 bin 393 liradan kapatarak son günlerin en büyük düşüşünü kaydetti.

BÖLGESEL GERİLİM VE ASKERİ SEVKİYATLAR

Tahran yönetimiyle üst düzey temaslarda bulunan kaynaklara göre, İranlı yetkililer doğrudan saldırılara odaklanmış durumda ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması konusunu müzakere etmekten kaçınıyor. Öte yandan, Pentagon’un bölgeye üç savaş gemisi ve binlerce ek deniz piyadesi sevk ettiği haberleri, piyasalardaki tedirginliği en üst seviyeye taşıdı. Geçtiğimiz ay ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinden bu yana altın fiyatları her haftayı kayıpla kapattı.

PİYASALARDA LİKİDASYON DALGASI

Bloomberg'e konuşan StoneX Financial Analisti Rhona O’Connell, altındaki geri çekilmeyi kâr realizasyonu ve parasal genişleme beklentilerinin zayıflamasına bağlı bir likidasyon süreci olarak değerlendirdi. O’Connell’a göre, 5.200 doların üzerindeki fiyatların çok sayıda alıcı çekmesi piyasayı bir düzeltmeye karşı savunmasız bıraktı.

Fiyatlardaki ilk düşüşün ardından yatırımcıların "zarar kes" (stop-loss) seviyelerinin tetiklendiğini belirten O’Connell, teknik sinyallerin ve hareketli ortalamaların da satış baskısını hızlandırdığını vurguladı. Borsalardaki sert düşüşler nedeniyle oluşan nakit ihtiyacının (zorunlu satışlar) ve merkez bankası alımlarının yavaşlamasının da bu tabloda etkili olduğu ifade ediliyor.

ETF’LERDE BÜYÜK KAÇIŞ

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, altına dayalı borsa yatırım fonlarından (ETF) son üç haftada 60 tondan fazla çıkış gerçekleşti. Bu durum, kurumsal yatırımcının altına olan iştahının azaldığını gösteriyor.

YILLIK GRAFİK HALA POZİTİF

Son dönemdeki sert düzeltmeye rağmen altın, yıl başından bu yana yaklaşık %4 oranında değer kazanmış durumda. Ocak ayı sonunda, yatırımcı coşkusu ve Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi tartışmaların etkisiyle 5.600 dolar sınırına dayanarak tarihi rekorunu kırmıştı.