Altının ons fiyatı 2.920 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Son günlerde Euro/Dolar paritesinde yükseliş, borsada ve dolar endeksinde sert düşüşler, petrol fiyatlarında gerilemeler görülmesine rağmen altın tarafında beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Teknik seviyelere bakıldığında, altın 2.895 dolar desteği ile 2.925 dolar direnci arasında dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu sıkışmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, güçlü bir kırılımın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Olası yukarı yönlü hareketin 2.968 dolar seviyesine kadar uzanabileceği, aşağı yönlü bir kırılımda ise 2.868-2.858 dolar destek bölgesinin test edilebileceği öngörülüyor.

ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilere paralel açıklanması, piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratmadı. Bu nedenle altın fiyatlarında da sert bir hareket gözlenmedi.

GRAM ALTIN VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Gram altın serbest piyasada 3.412 TL seviyesinde işlem görüyor. 3.400-3.500 TL aralığında dalgalanan gram altın, ons altındaki olası geri çekilmeler nedeniyle yakından takip ediliyor.

2025’in öngörülemez ve karmaşık bir yıl olacağı belirtilirken, uzmanlar yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor. “Altın kuralımız değişmiyor” diyen piyasa uzmanları, uzun vadeli yatırımcı olunması gerektiğini ve kısa vadeli, kaldıraçlı işlemlerden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Piyasalar sessiz bir bekleyiş içinde olsa da, yatırımcılar için kritik kırılımın eli kulağında olduğu ifade ediliyor.