Altın piyasasında bir süredir süregelen durgunluk devam ediyor. Rekor seviyelere alışan yatırımcılar, fiyatların yeniden ivme kazanmasını beklerken, piyasalar ABD'deki ekonomik belirsizlikler, Trump yönetiminin gümrük vergisi hamleleri ve küresel jeopolitik risklerin etkisi altında yön bulmaya çalışıyor.
ONS ALTINDA SON DURUM
Ons altın, güne 3019 dolar seviyesinden başlarken, gün içinde en düşük 3016 dolar, en yüksek 3027 dolar seviyelerini test etti. Şu sıralarda 3018 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının dar bir aralıkta seyretmesine neden olurken, yatırımcılar yeni yön sinyallerini bekliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Yurt içinde gram altın ise 3687 lira seviyesinden güne başlarken, gün içinde 3686-3698 lira aralığında hareket etti. Şu an itibarıyla 3689 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3691 liradan alınırken, satış fiyatı 3740 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, altının seyrinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, Trump’ın ticaret hamleleri ve jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar özellikle kısa vadede dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
KURUMLAR BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ
ABD'li bankacılık devi, JPMorgan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dezenflasyon sürecinin yavaşlayacağını vurgulayarak ve 2025 sonu enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.
JPMorgan, 2025 yılı sene sonu enflasyon beklentisini de yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini de 2,3'ten yüzde 3,2'ye çıkarttı.
Banka TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörürken, yıl sonu faiz tahminini de yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti.
Bank of America yayınladığı raporda, siyasi belirsizliğin geçen hafta piyasada büyük dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Banka yaşanan gelişmelerin etkisiyle, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,1’e, politika faizi tahminini ise yüzde 32,5’e yükseltti.
Bloomberg Economics (BE) de Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinin yavaşlayacağını belirtti. Bloomberg Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükselttiğini açıkladı.