Altın piyasasında bir süredir süregelen durgunluk devam ediyor. Rekor seviyelere alışan yatırımcılar, fiyatların yeniden ivme kazanmasını beklerken, piyasalar ABD'deki ekonomik belirsizlikler, Trump yönetiminin gümrük vergisi hamleleri ve küresel jeopolitik risklerin etkisi altında yön bulmaya çalışıyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, güne 3019 dolar seviyesinden başlarken, gün içinde en düşük 3016 dolar, en yüksek 3027 dolar seviyelerini test etti. Şu sıralarda 3018 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının dar bir aralıkta seyretmesine neden olurken, yatırımcılar yeni yön sinyallerini bekliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde gram altın ise 3687 lira seviyesinden güne başlarken, gün içinde 3686-3698 lira aralığında hareket etti. Şu an itibarıyla 3689 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3691 liradan alınırken, satış fiyatı 3740 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, altının seyrinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, Trump’ın ticaret hamleleri ve jeopolitik risklerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar özellikle kısa vadede dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

KURUMLAR BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

ABD'li bankacılık devi, JPMorgan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dezenflasyon sürecinin yavaşlayacağını vurgulayarak ve 2025 sonu enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.