Türkiye'nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl 63'üncüsü 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim üstlenecek. Jüride editör Aylin Zoi Tinel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Demoğlu, oyuncu Fatih Artman, oyuncu Meryem Uzerli, sanat yönetmeni Sırma Bradley ile besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın yer alacak.

11 film yarışacak

Festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 11 film jüri karşısına çıkacak.

Yarışmada "Artakalan", "Bekle Bizi Brüksel", "Bir Anne Hakkında", "Cinlerin Düğünü", "Düğün Şarkıcısı", "Elisa", "Hakikatin Ölümü", "Kadim Mavi", "Ölü Arının İğnesi", "Selma, Taş ve Tüy" ve "Tatlı Maya" filmleri yer alacak.

Festivalde ödüller, 31 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.