63'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘Düğün Şarkıcısı’ filminin gösterimi, çıkışta sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Sevgilisi Serap Emre ile filmi izlemeye gelen Hakan Özekinci, diz çöküp yüzük uzatarak evlilik teklif etti. Emre'nin yanıtı “evet” oldu.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmin gösterimi, sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Özekinci, gösterimin ardından salon çıkışında röportaj verdiği sırada sevgilisine şu sözlerle seslendi:

“Altın Portakal nice güzel hikayelerin anlatıldığı eşsiz bir organizasyon benim için. Ben de bugün burada kendi hikayemizin en güzel anını sergilemek istiyorum. Serap, hayatım hikayemizin geri kalanında başrolü benimle paylaşır mısın?”

Ardından diz çökerek cebinden çıkardığı yüzüğü uzatan Özekinci'nin teklifi karşısında Emre kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çiftin bu anına tanıklık eden sinemaseverler, onları uzun süre alkışlayarak tebrik etti.

Teklifin ardından konuşan Özekinci, “Unutulmaz bir an oldu bizim için. Altın Portakal çok iyi bir organizasyon, her sene katılıyoruz. Bundan sonraki senelerde de katılmaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz” dedi.