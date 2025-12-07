ABD’de Başkan Donald Trump ve yönetiminin piyasaları tedirgin eden çıkışları ve politikaları 2025’te yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli varlıklara yönlendirdi.

Dalgalanmaların etkisiyle altın güçlü bir ralli yaşarken, 2025’in asıl yıldızı gümüş oldu. CNBC-e’den Meryem Kenan’ın haberine göre, yılbaşından beri gümüş yüzde 100’e yaklaşan bir yükseliş gösterirken, altında da yükseliş yaklaşık yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE RASYO GERİLEDİ

Altın/gümüş rasyosu, iki metal arasındaki uzun vadeli değer dengesini gösterir. 2025’te gümüşün hızlı yükselişiyle bu oran önemli ölçüde daraldı. Nisan ayında 105 seviyelerinde olan rasyosu, aralık başında 70’lerin ortasına kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. Bu görünüm, gümüşün altına karşı belirgin bir güç kazandığını ifade ediyor.

YATIRIM FONLARINA GİRİŞLER GÜMÜŞ RALLİSİNE KATKI VERDİ

Son senelerde gümüş yatırımının popüler yolu konumuna gelen Borsa Yatırım Fonları (ETF) da piyasanın yapısını değiştirdi.

Yatırım fonlarına girişler tekrar hızlanarak gümüş rallisine adeta yakıt sağladı. ETF’lerin yapısı gereği, fonlara para girişi olduğunda karşılığında fiziksel gümüş alınması gerekiyor; bu da piyasadan kayda değer miktarda metal çekilmesi demek. Sonuç olarak 2025’te ETF alımları, dar olan fiziki piyasada arz kıtlığını daha da belirginleştiren bir faktör oldu.

ABD yönetiminin gümüşü bu yıl ilk defa “kritik mineraller listesine” dahil etmesi ise metalin stratejik önemini artıran önemli bir adım oldu.

YAPISAL ARZ SORUNLAR GÜMÜŞE DESTEK VERDİ

Özetle, 2025’te gümüşün altını geride bırakması bir tesadüf değil; yapısal arz sorunlarının, yeşil enerji dönüşümünün yarattığı talebin ve güvenli liman ihtiyacının birleşiminden doğan güçlü bir hikâye. ETF girişleri ve rezerv yapısındaki farklılıklar da bu yükselişi destekledi.

Elbette sert ralliler sonrasında kâr realizasyonları ve dalgalanmalar normaldir. Fakat tablo net: 2025, gümüş için gerçekten “altın yıl” oldu.