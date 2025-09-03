Altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem de yurtiçinde sert yükseliş kaydetti. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından sert düşen BIST 100 endeksinin ardından küresel piyasalarda da Ons altın 3.534 dolara çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın 4.711 TL seviyesine ulaşarak yeni rekor kırdı. Son dönemde artan Fed faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi.
TRUMP'IN ACİL TOPLANTI KARARI ETKİLİ OLDU
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerinin yasadışı olmasıyla ilgili mahkeme kararına karşı acil toplanma kararı aldıktan sonra altın piyasalarında sert hareketlilik yaşandı. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.534,48 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekorunu tazeledi. Aynı saatlerde Türkiye’de Kapalıçarşı’da gram altın 4.711 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 7.685 TL, yarım altın 15.371 TL ve tam altın 30.601 TL’ye ulaştı.
Altındaki yükseliş, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle hız kazandı. Doların küresel çapta değer kaybetmesi de altını cazip hale getirdi.
Ekonomistler, altın fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini, özellikle Fed’den gelecek faiz kararının yön belirleyici olacağını ifade ediyor.