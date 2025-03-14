Dün gece ons altın, yüzde 0,17’lik yükselişle 2 bin 993,94 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Değerli metalin ons fiyatı, 3 bin dolar seviyesine yaklaşırken yatırımcıların güvenli liman talebi de artıyor.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

ABD’nin ek gümrük vergileri getirmesiyle birlikte, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlayabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu gelişme, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Öte yandan, euronun güç kazanmasıyla gerileyen dolar, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkı sağladı.

ALTIN BU YIL 13 DEFA REKOR KIRDI

Yıla 2 bin 620 dolardan başlayan ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık 373 dolar değer kazanarak 13. kez rekor yeniledi. Geçen yıl yüzde 27 yükselen altın, bu yıl da yüzde 17’lik artışla güçlü seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN TARİHİ SEVİYESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının piyasalara etkisi, Türkiye’de gram altının da rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Gram altın, yeni güne 3 bin 536 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Trump'ın son olarak AB ülkelerini alkollü içkiye yüzde 200 ek vergi getirmekle tehdit ederek viskiye getirilen yüzde 50'lik verginin derhal geri çekilmesini söylemişti. Trump'ın dengesizliği piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ederken ons altının yükselmesiyle birlikte gram altın rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda ise 3.518,03 TL'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN ALIM SATIM MAKASI AÇILIYOR

Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.523 TL’den alınırken, 3.566 TL’den satılıyor.

Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketini sürdürmesi beklenirken, yatırımcılar gözlerini yeni zirvelere çevirmiş durumda.