Küresel finans devi Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin öngörüsünü güncelledi. Şirket, Aralık 2026 için ons altın tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Bu revizyonun gerekçesi olarak, Batı ülkelerinden gelen güçlü Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının potansiyel altın alımları gösterildi.

Raporda, özel sektörün portföylerini çeşitlendirme yönündeki eğiliminin altın talebini artırabileceği vurgulandı. Goldman Sachs analistleri, “Yükseltilen altın fiyatı tahminimize yönelik riskler hâlâ yukarı yönlü. Küçük hacimli altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir.” ifadelerine yer verdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Para piyasaları makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklere odaklandı. Yüksek enflasyon riski, merkez bankalarının faiz politikaları, Orta Doğu gerilimi, Rusya-Ukrayna krizi piyasalar üzerinde etkili oluyor. Yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında rekorları meydana getiriyor. Altının yükselişinde etkili olan bazı faktörler:

-Bütçe krizi nedeniyle ABD hükümetinin kapanması ve işten çıkarmalar

-Fransa'da Başbakan'ın istifası

-Japonya'da seçim sonuçları

gibi ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yöneltti. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 346 lira civarında bulunurken, Kapalıçarşı'da ise lira 5 bin 536 liraya kadar yükseldi.

Sözcü TV'ye konuk olan Ekonomist Onur Çanakçı şu ifadelere yer verdi:

Merkez bankaları, dolardan çıkıp altına yöneldi. Çin'in rezervlerinin yüzde 7'si altından oluşuyor. Hindistan ise dolar varlıklarından vazgeçip altına yöneldi. Dolar dünyada aşağı giderken biz dövizi tutmak için bedel ödüyoruz. Dolar dünyada kan kaybediyor.

Dolara olan güvenin kaybolması, altına olan talebi artırdı. Dünyada altına olan gücen ise rekorları gündeme getirdi.

ONS ALTIN 4 BİN 900 DOLAR OLURSA GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Uzmanlara göre, ons altının 4 bin 900 dolara yükselmesi, gram altın fiyatlarını da ciddi şekilde yukarı taşıyacak.

GRAM ALTIN İÇİN ADIM ADIM 7 BİN TL TAHMİNİ!

Bugünkü kurla hesaplandığında, bu durumda gram altın yaklaşık 6 bin 600 liraya çıkabilir.

Eğer dolar kuru 43 liraya ulaşırsa gram altının 6 bin 774 liraya,

44 liraya yükselmesi durumunda ise 6 bin 932 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bu senaryo, hem yatırımcılar hem de birikim sahipleri için dikkatle izlenmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Son dönemde küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve faiz politikalarındaki dalgalanmalar yatırımcıları yeniden “güvenli liman” olarak görülen altına yöneltti.

Uzmanlar, merkez bankalarının rezerv politikaları ve bireysel yatırımcı ilgisinin, önümüzdeki iki yılda altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor. Eğer tahminler tutarsa, 2026 yılı altın piyasasında tarihin en parlak dönemlerinden biri olabilir.

ALTINDA 2026 HEDEFİ 4 BİN 900 DOLAR!

Goldman Sachs’ın revize ettiği tahmin doğrultusunda altının 4 bin 900 dolara ulaşması durumunda gram altın 7 bin TL sınırına dayanabilir.