Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan büyüme rakamları dolar tarafında hareketlilik meydana getirebilir. ABD ekonomisinin yüzde 2,3 olarak açıklanması bekleniyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle hafta başından bu yana yatay seyreden altın fiyatları bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dünü 3 bin 22 dolar ile 3 bin 34 dolar aralığında geçiren ons altın bugün sabah seansında 08.02'de 3 34 dolar seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar TL kurunda görülen sakin seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle yatay bir seyir sergiliyor. Geçen hafta yurt içi tarafında yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kurunda görülen yükselişler gram altında rekorları peş peşe getirdi.

Gram altın bugün sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 707 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyat fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin 762 liradan satılırken, resmi rakamlarda 3bin 707 liradan satılıyor. Aradaki fark 55 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

ABD'Lİ DEV ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini yeniden yükseltti. Goldman Sachs, sene sonu altın tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara çıkardı.

Goldman Sachs analistleri, yeni 3.300 dolarlık tahminin kasım-ocak döneminde hızlanan alımları yansıttığını açıkladı. Bu dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 190 ton altın aldığı belirtildi. Aynı zamanda, Çin’in en az üç sene boyunca boyunca “hızlı bir şekilde” alım yapmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

“Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı” ifadelerini kullanan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini dile getirdi.

Goldman'dan sonra Bank of America'da sene sonu altın tahminini yükseltti. Bank of America da ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatları desteklemeye devam etmesini gerekçe göstererek 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini revize etti.

BofA, önceki tahminleri sırasıyla 2.750 ve 2.625 dolar olan altın tahminini, 2025 yılında ons başına ortalama 3.063 dolar ve 2026'da ise ons başına ortalama 3.350 dolar olmasını bekliyor.