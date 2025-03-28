Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalara yön veriyor. ABD'nin korumacı ticaret politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

ONS ALTINDA REKOR

Ons altın bugün güne yükselişle başladı. Gün içinde ABD tarafında açıklana büyüme rakamları beklenti üstünde geldi. ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde 2,4 büyüdü.

Trump aynı zamanda ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı

2 Nisan olacağını yineleyen Trump, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz." ifadelerini kullandı. yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Ons altın, bu gece 03.00'te yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi. Bugün sabah seansında 08.33'te 3 bin 77 dolarda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen sakin seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde çanak oluşumunun olduğu görülüyor. Gram altının 3 bin 733 lira üzerinde çanak şeklinin hemen hemen üstünde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketlilik hız kazanabilir. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın bugün sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 760 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3 bin 811 liradan satılırken, resmi rakamlarda 3 bin 760 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...