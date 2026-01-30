Küresel piyasalardaki belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe yaptığı tehdit dolu açıklamaların ardından tarihi yükseliş serilerine imza atan altın, bu hafta 5 bin 595 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Gelen kar satışlarının ardından altın 30 Ocak 2026 tarihinde en yüksek seviyesini 5 bin 450 dolar iler görürken, altın fiyatlarındaki düşüş sonrası uluslararası piyasalarda yaşanan panik, emtia fiyatlarında tarihi bir çöküşe neden oldu.

TEK GÜNDE 768 DOLAR DÜŞTÜ



Gece saatlerinde 5 bin 450 doları gören XAUUSD paritesi, akşam saatlerinde 4 bin 682 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında yüzde 14,11'lik düşüş anlamına gelen bu durum, 46 yıl sonra altın fiyatlarının tek gün içerisinde yaşadığı en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.



Gün içerisinde yaşanan 768 dolarlık düşüş aynı zamanda miktarsal olarak altın tarihindeki en büyük düşüş olarak rekor kırdı. Ekonomistler, emtia fiyatlarında tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yüksek oynaklık olduğuna dikkat çekerek, mevcut piyasada al-sat işlemlerinden uzak durulması gerektiğini hatırlattı.



Kullanıcılara şu aşamada kaldıraçlı işlemler yapmamalarını ve mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye eden ekonomistler, altın fiyatlarında yaşanan dengesizliğin yıl boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN FİYATLARI ALT ÜST OLDU



Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşler, sarrafiye grubu altın fiyatlarının da alt üst olmasına neden oldu. Dün 8 bin liranın üzerinden alıcı bulan gram altının fiyatı, yalnızca bir gün içerisinde 7 bin liranın altına düştü.



Gram altın fiyatlarında meydana gelen 1.000 TL'yi aşan düşüş, Türk ekonomi tarihine altın fiyatlarında tek gün içerisinde yaşanan en sert düşüş olarak geçti.



EN BÜYÜK ZARAR GÜMÜŞTE



Emtia piyasasında en sert düşüş ise gümüş fiyatlarında görüldü. Hafta içerisinde 163 lirayı geçerek tarihi zirvesini gören gümüş, iki gün içerisinde yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti. Gün içerisinde 103 TL'ye kadar düşerek yatırımcısında panik yaratan gümüş, en yüksek zararı ise geç kalmış yatırımcıya verdi.



Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle bu hafta yüksek fiyattan alım gerçekleştiren yatırımcıların kaybı, son düşüşlerle birlikte yüzde 20'ye yaklaştı.





