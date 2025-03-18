Ekonomi yönetiminin altın ve mücevherat sektörüne yönelik düzenlemelerine bir yenisi eklendi.



Geçtiğimiz hafta itibarıyla, yaygın olarak suç gelirini aklamada kullanılan 'kesme altın' satışına yasak getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de bankacılık uygulamaları üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi uyguladı.

ALTINI BANKADAN ALAN EK VERGİ ÖDEYECEK



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.



Bankacılık uygulamaları üzerinden altın alım-satım işlemi yapacak kullanıcılar, bu işlemleri için artık toplam miktar üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) ödeyecek.

VATANDAŞI YASTIK ALTINA İTEBİLİR



Altın alım ve satım işlemlerine yönelik uygulanacak yeni ek verginin 'fiziki altın' teslimatını içermemesi, milyonlarca vatandaşın yeniden yastık altı altına yönelmesine neden olabilir.



Söz konusu düzenleme daha önce de 2020 yılında uygulanmaya başlanmış, ancak aradan 3,5 yıl geçmesinin ardından Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.







