

Altın fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Gram altın aylar sonra ilk defa 7 bin lirayı aşarken, ons altında şahlandı.

Ons altın haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Ons altın gece yarısı 4 bin 549 dolara kadar yükseldi. Bugün sabah seansında 08.04'te 4 bin 437 doları gördü.

Gram altın ise, ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle, bu ece 7 bin 29 lirayı gördü. Bugün sabah seansında 08.04'te 7 bin 5 lirada bulunuyor.

Brian Lan, altındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde Fed’in gelecek dönemde alacağı faiz kararlarına ve bu kararların piyasalardaki faiz beklentilerini nasıl şekillendireceğine bağlı olduğunu belirtti.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif gerilediğini ortaya koydu. Veriler, temmuz ayında istihdamda yaşanan sürpriz düşüşe rağmen iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğuna işaret etti.

Bu gelişmelerin ardından Fed’in enflasyonla mücadeleye odaklanmayı sürdürmesi bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in gelecek ay faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor.

İRAN'A YAPTIRIMLAR MASADA

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların radarında kalmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington yönetiminin İran’a yönelik “tarihin en sert yaptırımlarını” uygulayacağını dile getirdi.

TAHVİL HAMLESİ DESTEK VERDİ

Altın fiyatlarını bu hafta destekleyen en önemli gelişme, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı oldu. Saxo Bank Emtia Srtatejisti Ole Hansen “9 Eylül'den itibaren Hazine, 10-20 ve 20-30 yıllık vadelerdeki likidite desteği amaçlı geri alımların azami büyüklüğünü işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracak. Hazine bu adımı, uzun vadeli menkul kıymetlerdeki likidite koşullarını iyileştirme çabası olarak nitelendirdi” ifadelerini kullandı.

VERİLEN SİNYAL ÖNEMLİ

Bunun bir parasal gevşeme olarak yorumlanmaması gerektiğini dile getiren Hansen “Hazine, bu operasyonları finanse etmek için borçlanmaya devam edecek. Geri alımların özel sektörün genel borçlanma ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltması da beklenmiyor. 30 yıllık Hazine tahvil getirisi, duyurudan önce 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan %5,34'e yükselmişti; duyuru ise getiriyi yaklaşık 10 baz puan aşağı çekti.

Burada, verilen sinyal önemli. Piyasalar bu hareketi, politika yapıcıların uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki düzensiz artışın ekonomik ve finansal sonuçlarından rahatsız olmaya başladığının bir ispatı olarak yorumlayabilir” açıklamasında bulundu.

ONS İÇİN 2 YENİ HEDEF

Ons altında bir sonraki teknik hedeflerde de dikkat eken Hansen, fiyatlarda ocak-haziran düşüşünün Fibonacci 0,38 ve 0,50 geri alma seviyelerine işaret ederek “Bu hedefler sırasıyla 4 bin 574 dolar ve 4 bin 770 dolar olarak görülmektedir” beklentisini dile getirdi.