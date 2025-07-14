ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki istikrarsız açıklamaları, küresel piyasalarda endişe yaratırken, bu durumdan en çok faydalanan değerli madenlerden biri gümüş oldu. Uzun süre yatay seyreden gümüş fiyatları, yatırımcının yeniden ilgi göstermesiyle yukarı yönlü ivme kazandı.

14 YIL SONRA YENİDEN ZİRVEDE

2011 yılında 39 dolar seviyesine kadar çıkan ons gümüş, aradan geçen 14 yılın ardından bu seviyeleri tekrar test etmeye başladı. Bugüne 38.52 dolardan başlayan ons fiyatı, gün içinde en yüksek 39.08 doları gördü. Bu yükselişle birlikte “uyuyan dev” olarak nitelendirilen gümüş, tarihi rekoruna bir adım daha yaklaştı.

GRAM FİYATI DA REKORA KOŞTU

Yurt içinde gram gümüş fiyatları da rekor tazeledi. Güne 49.59 TL’den başlayan gram fiyatı, gün içinde 50.30 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Şu sıralar 50.23 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ve doların gölgesinde kalan gümüş, yeniden yatırımcıların radarına girmiş durumda.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ortamında güvenli liman arayışı hız kazanırken, gümüş yatırımcısına alternatif sunuyor. Analistler, yükselişin devam etmesi halinde yeni rekorların gelebileceğine dikkat çekiyor ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

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