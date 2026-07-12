Avustralya'da Maryborough Bölge Parkı'nda görenleri hayrete düşüren ilginç bir keşif gerçekleşti. Metal dedektörüyle altın arayan David Hole isimli vatandaş bir kayaya denk geldi. Bölge 19. yüzyılda altın konusunda önemli bir güç taşıdığı için metal dedektörünün ötmesi David Hole'u oldukça heyecanlandırmıştı. Dedektörün öttüğü noktayı kazıp baktığında ise kırmızımsı renkte normalde görmediği garip bir kaya ile karşılaştı.

EVİNE GÖTÜRDÜ VE KIRMAYA ÇALIŞTI

Hole toprağı kazdığında karşısına çıkan oldukça ağır, alışılmışın dışında bir görüntüye sahip ve kırmızıya çalan renkteki kayayı ilk bakışta altın olarak nitelendirdi. Ardından kayayı alarak evine götürdü. Kayanın yoğunluğu ona büyük bir altın külçesi olduğunu düşündürüyordu.

Eve götürdüğü kayanın içindeki altına ulaşmak uğruna pek çok farklı yöntem denedi. Hole kayanın içindeki altını ortaya çıkarmak için kesme testeresi kullandı. Arından bu işe yaramayınca spiral taşlama yöntemini denedi. Bu da işe yaramayınca kayayı matkapla delmeye çalıştı. Üzerine asit döktü ve hatta balyozla defalarca vurdu ama kayada tık bile yoktu.

BİLİM İNSANLARININ SADECE BAKMASI YETTİ

Merakının giderek artması ve kayayı bir türlü parçalamayı başaramamasının ardından Hole 2018 yılında kayayı alarak Melbourne Müzesi'ne götürdü. Müzede jeolog olarak görev yapan Bill Birch ve Dermot Henry taşı gördüklerinde Hole'e bunun büyük ihtimalle bir göktaşı odluğunu söylediler.

Bilim insanları daha sonra göktaşının iç yapısını inceleyebilmek adına elmas uçlu özel bir testere kullansa da yalnızca küçük bir parça kesmeyi başarabildiler. Ardından kaya parçası üzerinde laboratuvar deneyleri yaptılar ve bu kayanın 'H5 sıradan kondrit' sınıfında sayılan oldukça nadir bir göktaşı olduğu kesinleşti.

Yapılan çalışmalara göre göktaşının tahmini yaşı 4.6 milyar yıl. Maryborough Göktaşı adı verilen kaya güneşin ilk oluştuğu dönemlerden kalan ilkel bir kayaç parçası olarak nitelendiriliyor.