Projenin pilot uygulaması Kocaeli'deki Antik Kapı'da hayata geçirildi. Kullanıcılar, alan içerisindeki kiosk ekranından istediği altın türünü ve gramajını seçip gerekli bilgileri sisteme girerek siparişini saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

SİPARİŞLER ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Satın alınan altınlar kiosk cihazından fiziki olarak çıkmıyor; bunun yerine kişiye özel olarak hazırlanıyor. İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle paketlenen ürünler, belirtilen adrese sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Bu sayede davetlilerin organizasyon boyunca yanında nakit veya altın taşıma, kaybetme ya da çaldırma riski ortadan kalkıyor.

FARKLI NOKTALARA YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İlk olarak nikah ve düğün salonlarında başlatılan kiosk uygulamasının, ilerleyen süreçte oteller, havalimanları ve altına ihtiyaç duyulan farklı noktalara da taşınması hedefleniyor.