Altın, salı günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin doları güçlendirmesiyle birlikte baskı altında kalarak değer kaybetti.

Spot altın TSİ 08.28 itibarıyla yüzde 1'e yakın düşüşle ons başına 4.126,60 dolara gerilerken Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 değer kaybederek 4.180,50 dolara indi.

Gram altın ise TSİ 08.28 itibarıyla 6 bin 163 liraya kadar geriledi.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu, ancak Fed'in faiz artırımı beklentileriyle yükselmeye devam eden ABD dolarından aynı iyiliği göremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar, geçen hafta sonlarında ulaştığı bir yılın en yüksek seviyesi yakınlarında tutunarak, altını farklı para birimi kullanan alıcılar için daha maliyetli hale getirdi. Öte yandan, petrol fiyatları pazartesi günkü sert düşüşün ardından yeniden toparlanma eğilimi gösterdi.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklüyor ve daha yüksek faiz oranlarına yönelik beklentileri artırıyor. Altın genellikle enflasyona karşı bir koruma aracı (güvenli liman) olarak görülse de, yüksek faiz ortamında bu cazibesini kaybediyor.

GÖZLER FED'İN KARARINDA VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğine dikkat çekerek, asıl odak noktasının yüksek enflasyonun bu seviyelerde kalıp kalmayacağı olduğunu belirtti. Goolsbee; yüksek gümrük tarifelerinin etkisinin azalması ve Orta Doğu'daki çatışmaların çözüme kavuşması halinde, enflasyonun gerileyip gerilemeyeceğini anlamaya çalıştığını ifade etti.

CME FedWatch Aracına göre yatırımcılar, geçen haftaki Fed toplantısından önce %61 seviyesinde olan aralık ayında faiz artırımı olasılığını şu anda %88 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar, para politikasına ilişkin daha net ipuçları elde edebilmek için bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in de tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerini yakından takip ediyor.

Diğer değerli metallerde de düşüş gözlemlendi. Spot gümüşün onsu %1,8 düşüşle 64,02 dolara, platin %1,6 kayıpla 1.651,79 dolara gerilerken, paladyum ise %0,7 değer kaybederek 1.256,27 dolardan işlem gördü.

ALMAN BANKACILIK DEVİ ALTIN TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Deutsche Bank, ABD para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini yüzde 22’ye kadar düşürdü.

Banka, üçüncü çeyrek için ons altın tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği için ise 4.800 dolara çekti. Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de, önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

Deutsche Bank’ın değerlendirmesi, geçen hafta Goldman Sachs’ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı görüşünü öne çıkarmıştı.

Bloomberg’in haberine göre Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, Fed’e yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesi ve güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirtti. Hsueh, bankanın dördüncü çeyrek tahmininin Fed’in faizleri sabit tutacağı senaryoya dayandığını, ancak üç ila dört faiz artırımı olması halinde altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti.