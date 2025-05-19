Ticaret savaşlarında ‘anlaşma dönemi’nin başlaması ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde çözüm umudunun doğmasıyla altın son 6 ayın en kötü haftasını geride bıraktı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altının yüzde 2.7 gerilediği haftayı “Altın soluklanma dönemine girdi” ifadesiyle yorumladı.

Yılın başından bu yana ons altın yüzde 22, gram altın da yaklaşık yüzde 35 değerlenerek bütün yatırım araçlarını geride bıraktı. Ancak Filiz Eryılmaz kısa vadede altının yeni rekorlar kırmasını beklemiyor. Eryılmaz, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesinin altında bir tepki yükselişini sağlayabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz

‘HAZİRANDA İNDİRİM YOK’

Ancak altın için şu anda alım ya da satım yapılmasını tavsiye etmeyen Eryılmaz, “Çok güçlü bir çöküş beklemediğim gibi güçlü bir ralli yükselişi de beklemiyorum. Birkaç ay daha böyle belli bir bant aralığında giden, soluklanan, dinlenen bir altın olma ihtimalini güçlü görüyorum. Hem orta-uzun vadeciler hem kısa vadeciler için altın almayı da satmayı da önermiyorum” açıklamasını yaptı.

Tasarruf sahiplerinin faize yönelmesini tavsiye eden Eryılmaz, “Mevduatta ya da para piyasası fonlarında birkaç ay kaldıktan sonra duruma göre altında pozisyon almak mantıklı duruyor” diye konuştu. Eryılmaz, Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Mayıs’ta açıklayacağı Enflasyon Raporu sunumunun borsa için de çok kritik olduğuna vurgu yaparak haziran ayında bir faiz indirimi beklemediğini paylaştı.

‘Ekonomik yavaşlama beklentiyi aştı’

TCMB, arka arkaya faiz indirimleri yaparken 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan siyasi operasyonun ardından artan döviz talebi ve bozulan enflasyon beklentilerini düzeltmek için yeniden borçlanma maliyetlerini artırmıştı. Yüksek faize vurgu yapan Ekonomist Eryılmaz, “İkinci ve üçüncü çeyrekte ekonomide beklediğimizden daha büyük bir yavaşlama bekliyoruz” dedi. Eryılmaz, TCMB’nin ‘gerçekçi’ davranması halinde yıl sonu enflasyon tahminini yine artıracağını söyledi.