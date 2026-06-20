Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin açıklamalar ve doların güç kazanmasının etkisiyle zayıf seyrini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde sert değer kaybeden altın, böylece üçüncü haftalık düşüşüne doğru ilerlerken yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Spot altın yüzde 1,3 gerileyerek ons başına 4.155 dolara düştü. Böylece fiyatlar 11 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Haftalık bazda ise kaybın yüzde 1,5'e ulaşması bekleniyor. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,7 değer kaybederek 4.173,30 dolara geriledi.

Bu tabloyla birlikte altın piyasasında kayıp serisi üçüncü haftaya taşınmış oldu.

DOLARIN YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR

Dolar endeksinin son bir yılın en yüksek düzeyine çıkması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine neden oldu. Ayrıca Çin ana karası ile Hong Kong piyasalarında Ejderha Kayığı Festivali nedeniyle işlemlerin durması, piyasalardaki aktiviteyi ve işlem hacmini sınırladı.

ASYA'DA FİZİKİ ALTIN TALEBİ ZAYIFLADI

Dünyanın en büyük altın tüketicileri arasında yer alan Çin ve Hindistan'da fiziki talebin düşük seyretmesi dikkat çekti. Hindistan'da fiyatların son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilemesine rağmen alım iştahının canlanmadığı görüldü. Çin'de ise altın fiyatlarının iskontolu seviyelerde işlem gördüğü belirtildi.

FED'İN MESAJLARI PİYASAYA YÖN VERİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin beklentilerin kısa süreli bir yükseliş yarattığını ancak bunun kalıcı olmadığını ifade etti. Waterer, Fed'in şahin duruşunun doları desteklediğini, bu nedenle jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve piyasalarda belirleyici unsurun para politikası olmaya devam ettiğini değerlendirdi.