Yaşanan küresel ekonomideki gelişmeler ve Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler altın piyasasını dalgalandırmaya devam ediyor. İsrail ile İran arasındaki tansiyonun sürdüğü bir ortamda, ABD Merkez Bankası'nın son faiz kararı piyasalar üzerinde baskı kurdu. Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı düşerken, yurtiçinde gram altın ve diğer altın türleri değer kaybetti.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem gören standart altının kilogramı en düşük 4 milyon 295 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gördü. Haftayı ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 milyon 295 bin liradan kapattı. Bu durum, yatırımcılarda temkinli bir bekleyişe yol açtı.

Serbest Piyasada Güncel Altın Fiyatları (21 Haziran 2025)

Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları güncellendi.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL TABLO

-Gram Altın

Alış: 4.295,44 TL

Satış: 4.296,86 TL

-Çeyrek Altın

Alış: 7.049,00 TL

Satış: 7.113,00 TL

-Yarım Altın

Alış: 14.097,00 TL

Satış: 14.225,00 TL

-Cumhuriyet Altını

Alış: 28.106,00 TL

Satış: 28.318,00 TL

-Altın / Ons

Alış: 3.368,08 $

Satış: 3.369,24 $

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Altın piyasasında yaşanan son düşüş, jeopolitik belirsizlikler ve FED’in para politikası etkisiyle şekillenirken, yatırımcılar temkinli bir izleme sürecine geçti.

Uzmanlar, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmaların sürebileceğini ve yatırım kararlarının dikkatle verilmesi gerektiğini vurguluyor.

*Haberde yer alan bilgiler ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.