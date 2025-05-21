Altın fiyatlarında son 2 haftadır yaşanan belirsizlik devam ediyor. Dün sabah saatlerindeki başlama fiyatlamasına göre gram altın 125 lira artışla yeni güne 4 bin 125 liradan işlem görerek başladı.

Küresel ekonomik belirsizliklerin yeniden tırmanışa geçmesi, yatırımcıların rotasını bir kez daha “güvenli liman” olarak görülen altına çevirdi.

Piyasadaki hareketlilik yalnızca gram altınla sınırlı kalmadı. Kapalıçarşı’da gram altın 4.200 TL ve çeyrek altın 6.853 TL’den işlem görürken, yarım altın 13.705 TL, tam altın ise 27.285 TL’ye alıcı buldu. Yatırımcıların uzun vadeli tercihlerinden biri olan Cumhuriyet altını ile ata altının satış fiyatı ise 27.891 TL’ye kadar çıktı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda da yükseliş ivmesi dikkat çekti. Altının ons fiyatı 3.301 doların üzerine tırmanarak son haftaların en yüksek seviyelerinden birini gördü. Uzmanlar, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik verilerin, altın fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde daha da belirgin hale geleceğini belirtiyor.

Altın yatırımında dalgalı grafik devam ederken, ani yükselişler ve sert geri çekilmelerin yaşanabileceği bu süreçte uzmanlar, yatırımcıları temkinli hareket etmeye ve piyasayı yakından izlemeye çağırıyor.