Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle değerli metalleri vurdu. Orta Doğu2daki gelişmeler ve Fed'e yönelik beklentiler, altın fiyatlarında sert satış dalgasını beraberinde getirdi.

Ons altında son günlerde sert kayıplar yaşanıyor. Altın fiyatları 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın bugün TSİ 07.26 itibarıyla 3 bin 532 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da sert düşüşlerin olduğu görülüyor. Gram altın 6 bin liranın altına gerileyerek, kritik seviyenin altını gördü. Bugün sabah seansında TSİ 07.26 itibarıyla gram altın 5 bin 735 lira seviyesinde hareketleniyor.

Fiyatlar üzerindeki bir diğer önemli baskı unsuru ise doların güçlenmesi oldu. Dolar endeksinin 104 seviyesine dayanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını farklı para birimleri kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken, altına yönelik uluslararası talebi de baskıladı.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Gram altındaki gerilemenin arkasında, küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında yaşanan sert kayıp yer alıyor. Ons altın, 20 Kasım işlemlerinde 3.550 dolara kadar inerek ciddi satış baskısı altında kaldı.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasına yönelik beklentilerde yaşanan değişim öne çıktı. FED cephesinden gelen “daha sıkı adımların gerekebileceğine” dair mesajlar, söz konusu beklentileri daha da güçlendirdi.

Öte yandan, ABD tahvil piyasasında yükselen getiriler de altının cazibesini zayıflatıyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5’in üzerinde tutunurken, 10 yıllık enflasyondan arındırılmış reel getiri yüzde 2,85-2,90 bandına dayandı. Getirisi bulunmayan altın karşısında tahvillerin daha cazip hale gelmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırıyor.

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