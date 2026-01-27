Uluslararası ilişkilerde güven krizi derinleşirken, altın rekor serisini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini ve doları yaptırım silahı olarak kullanması, Grönland’ı işgal tehdidinde bulunması, Çin ile ABD’nin ilişkilerinde yaşanan kalıcı bozulma, Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanarak ABD’de yargılanması gibi bir dizi küresel gelişmenin ardından ons altın dün yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 5 bin 111 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin 363 TL’ye kadar yükselirken, Cumhuriyet altını da dün yaklaşık 1.800 TL yükselerek 47 bin lirayı aştı. Analistler, 2024’ün sonundan bu yana dolar bazında yüzde 96, TL bazında ise yüzde 139 kazandıran, yalnızca bu yıl yüzde 17 yükselen altındaki rallinin devam edebileceğini tahmin ediyor. Danışmanlık şirketi Metal Focus analisti Philip Newman ons altının 5 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, bağımsız analist Ross Norman da “Tek gerçek belirsizlik” diyerek ons altın için 6 bin 400 dolar tahminini yaptı.

‘ÖNGÖRMEK İMKANSIZ’

Fransa merkezli banka Societe Generale analistleri “Temkinli bir tahminle altının yıl sonunda 6 bin dolara ulaşacağını öngörüyoruz” yorumunda bulundu.

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu ise altındaki yükselişin 5 bin 200 dolar seviyesinde dengelenmesinin ‘makul’ olduğunu söyledi. Hatipoğlu, Polonya Merkez Bankası’nın 150 ton altın alımı yapacağını açıkladığını hatırlattıktan sonra “Diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde altının da tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir” değerlendirmesini yaptı.

Kuyumcularda sonu olmayan kuyruk

Rekorların ardından vatandaş, kuyumcuların önünde altın kuyruğuna girdi. Ankara’nın Ulus ilçesinde çekilen bir fotoğraf, altına artan talebin en net göstergesi oldu. Ons, Mart 2025’te 3 bin doları, Ekim 2025’te ise 4 bin doları aşmıştı. Altındaki tarihi ralli, diğer emtialarda da rekor yürüyüşünü destekledi. Ons gümüş 110 doları, gram gümüş de 152 TL’yi aşarak rekor serisine devam etti. Platinin ons fiyatı dün yüzde 1.7 değerlenerek 2 bin 800 dolara dayanırken, bakır ise 13 bin doları aştı.