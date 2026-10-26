Altın fiyatları üç ayın en düşük seviyesine gerilerken değerli metaller analisti Przemyslaw Radomski'den yeni düşüş uyarısı geldi. Ons altının 4 bin doların altında işlem gördüğü piyasada Radomski, satışların henüz tamamlanmamış olabileceğini ve önümüzdeki günler ya da haftalarda yeni diplerin oluşabileceğini belirtti.

Dünya Ekonomi'nin aktardığı değerlendirmeye göre Radomski, altının 2026 yılındaki en düşük seviyelerine yeniden gerilemesini olası buluyor. Ancak analist, bu beklentisinin uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Birkaç hafta veya ay sürebilecek düşüşün ardından altın ve gümüşte yeniden yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

Radomski'nin dikkat çektiği risklerden biri de nakit ihtiyacı. Analiste göre hisse senetlerinde kayıp yaşayan yatırımcıların nakde dönmek için diğer varlıklarını satması, güvenli liman olarak görülen altını da baskılayabiliyor.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ, ALTIN TOPARLANAMADI

OCBC stratejistleri, ABD tahvil getirilerindeki belirgin gerilemeye rağmen altının bundan yararlanamadığına dikkat çekti. Bankaya göre normal koşullarda fiyatları destekleyebilecek bu hareketin etkisiz kalması, kısa vadeli görünümün hâlâ kırılgan olduğuna işaret ediyor.

OCBC, altının dengelenmesi için petrol fiyatlarının gevşemesini ve reel faizlerin daha da gerilemesini önemli görüyor. Banka, altının bu gelişmelere olumlu tepki verdiğini görmeden kısa vadeli beklentilerinde daha iyimser bir tutum benimsemeye hazır değil.

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay de petrol fiyatları, faiz beklentileri ve Fed politikasının altın üzerindeki baskısına işaret etti. McKay'e göre trend izleyen sistematik fonların yoğun satışları da son dönemdeki düşüşü ağırlaştırdı.

ARALIK İÇİN FAİZ ARTIŞI FİYATLAMASI

Brent petrolün varil fiyatının 117 doların üzerinde kapanması, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendirdi. Bu durum, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırdı.

CME FedWatch verilerine dayanan son piyasa fiyatlamalarında, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 79,4 olarak hesaplandı. Buna karşılık 27-28 Ekim toplantısında faizin sabit bırakılması olasılığı yüzde 90,6 düzeyinde bulunuyor.

İLK DİRENÇ 4 BİN 15 DOLAR

FXStreet'in günlük grafik değerlendirmesine göre altın, 100 günlük hareketli ortalamasının altında kalıyor. Göreli güç endeksinin 34,13 seviyesine gerilemesi, satışların güçlü olduğunu ancak aşırı satım bölgesine de yaklaşıldığını gösteriyor.

Teknik değerlendirmede ilk direnç 4 bin 15 dolar olarak belirtiliyor. Bu seviyenin üzerinde 4 bin 130 dolar, ardından 4 bin 220–4 bin 240 dolar aralığı öne çıkıyor. Analize göre bu bölgelerin aşılması, kısa vadeli düşüş eğiliminin zayıfladığına ilişkin işaret sayılabilir.

GÜMÜŞTE DE KAYIP BÜYÜK

Altındaki gerilemeye gümüş de eşlik ediyor. Gümüş, ocak ayında yaklaşık 120 dolarla ulaştığı zirveye kıyasla değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Analist Jesse Colombo, olası bir toparlanma açısından 50 dolar seviyesinin korunmasını önemli görüyor.

Piyasada Fed'in 28 Ekim'deki kararı ve başkanın açıklamaları izlenecek. Ardından ABD'de 29 Ekim'de açıklanması beklenen kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisi takip edilecek. Bu iki gelişme, faiz beklentileri üzerinden altının kısa vadeli yönünü etkileyebilir.