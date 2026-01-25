Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gram altın 24 Ocak 2025’te 3186 TL iken 24 Ocak 2026 itibarıyla 7 bin TL sınırına dayandı. Gram altın 24 Ocak 2024’te yaklaşık 1982 TL idi. Gram altın, son bir yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 120 kazandırırken, iki yıllık artış yüzde 250 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde otomobil fiyatlarındaki sınırlı artış ise, geçmişte yatırım aracı olarak görülen otomobilin bu özelliğini büyük ölçüde yitirdiğini ortaya koydu. Sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarda, geçmiş yıllarda otomobil almak yerine altın alanların bugün milyonlarca liralık farkla öne geçtiği hesaplamalar dikkat çekti.

OTOMOBİL ARTIK BİR YATIRIM ARACI DEĞİL

Türkiye’de otomobil faizlerin görece düşük olduğu, çip krizi ve tedarik sorunları sebebiyle araç fiyatlarının hızlı arttığı dönemlerde bir yatırım aracı haline gelmişti. Dövizdeki artışla ikinci elin 0 araçtan daha pahalıya satıldığı bile olmuştu.

Fakat son dönemde otomobil arzındaki artış, faizlerdeki yükselişle ikinci elde yaşanan gerileme paralelinde Türkiye’de otomobil yatırım aracı olma özelliğini kaybetti. Şimdi altın fiyatlarındaki hızlı artış bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

O GÜNKÜ ALTINLA 5 OTOMOBİL EDİYOR

Bir sosyal medya kullanıcısı, 2023'te 720 bin TL’ye aldığı aracın o günkü gram altın fiyatı olan 1.108 TL ile 650 gram altın ettiğini paylaştı. Bugün 650 gram altın 3.6 milyon TL’ye karşılık geliyor. Aynı otomobilin güncel fiyatı ise 850 bin TL olarak gösterildi.

Bir diğer vatandaş, 2023'te altığı otomobilin fiyatının 750 bin TL olduğunu, o günkü fiyatla 664 gram altın ettiğini söyleyerek, “2026 satış fiyatı 1.000.000 TL, 664 gram altın 4.423.000 TL” dedi.

Bir başka vatandaş ise 2017'ye giderek o dönem 128 bin TL’ye aldığı aracın bedelinin 1.300 gram altına karşılık geldiğini söyledi. Aynı aracın 2026 fiyatı 2.2 milyon TL olurken, bugün 1.300 gram altın ise yaklaşık 8.5 milyon TL’ye denk geliyor.