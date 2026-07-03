ABD'den gelen kritik istihdam verilerinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararlarına ilişkin beklentilerini düşürmesiyle spot altın cuma günü yükselerek 5 haftanın ilk haftalık kazancına yöneldi.

5 HAFTA SONRA YÜKSELDİ

ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ons altın 4 bin 196 doları test etti. Bugün sabah seansında 07.55'te 4 bin 175 dolarda bulunuyor. 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gram altın, ons altında görülen yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 6 bin 313 lirayı test etti. Gram altın bugün sabah seansında 07.55'te 6 bin 280 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da da altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 331 liraya yükselti. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Dolar endeksi dün 100,559 puana geriledi. Bugün sabah seansında 07.55'te dolar endeksi 100,756 puanda bulunuyor.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİ DEĞİŞTİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki hareketliliği değerlendirdi. Wong, "Dün açıklanan sönük ABD iş gücü piyasası verilerinin ardından, Fed'in bu yılın geri kalanı ve önümüzdeki yılın ilk çeyreği için faiz artırımı fiyatlamalarında bir düşüş görüyoruz" ifadelerini kullandı. Veriler, Fed'in agresif faiz politikasında geri adım atabileceği sinyalini verdi.

3 BİN 500 DOLAR TEHLİKESİ SÜRÜYOR MU?

Analist Kelvin Wong, altın yatırımcılarını uyararak faiz artırımı beklentilerinin masadan kalkmadığını dile getirdi. Wong, "Yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yeni bir zayıflık dalgası görebiliriz. Bu senaryoda altın fiyatlarının potansiyel olarak 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerileme riski bulunuyor" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından paylaşılan son verilere göre, küresel merkez bankaları Mayıs ayında yeniden yoğun bir şekilde altın alım tarafına geçtiği görüldü. Son raporlanan verilere göre, resmi altın rezervleri Mayıs ayı boyunca net 41 ton artış görüldü. Merkez bankalarının bu hamlesi altına küresel bazda güçlü bir destek sağlıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADLER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.