Altın fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın üçüncü işlem gününde sert yükseldi. Küresel piyasalarda risk algısının yeniden şekillenmesiyle ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 200 dolar seviyesini test etti.

PİYASALARA HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Piyasalardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini hedefleyen geçici bir anlaşma hazırlığına ilişkin haberler etkili oldu. Boğazın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler, enerji arzına ilişkin endişelerin azalmasına ve enflasyon baskısının hafifleyebileceği öngörüsüne yol açtı.

Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına ihtiyaç duymayabileceği beklentisini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi de destekledi.

Katar tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına yönelik bir taslak üzerinde çalışıldığı açıklanırken, Axios'un haberine göre ABD, İran ve Umman'ın anlaşmaya yakın olduğu ve Washington yönetiminin gün içinde konuya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği öne sürüldü.

Altındaki yükseliş değerli metallerin geneline de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yaklaşık yüzde 4 artışla 62,22 dolara yükselerek 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Platin ve paladyum fiyatlarında da yükseliş kaydedildi.

Öte yandan, altın fiyatlarındaki toparlanmada Çin'den gelen fiziki talebin de etkili olduğu değerlendiriliyor. Çinli kurumsal yatırımcıların son haftalarda külçe altın alımlarını artırması, ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasına destek sağlarken, jeopolitik gelişmelerle birlikte yükseliş ivme kazandı.