Ocakta 5 bin 500 doları aşan ons altın, sonrasında yaşanan düşüşle 2025 Aralık’taki seviyesine döndü. Piyasa değeri 8.7 trilyon doların üzerinde eriyen altının dışında Bitcoin’de de 1.2 trilyon dolarlık düşüş görüldü ve toplam kayıp 10 trilyona dayandı. Bu yıl bakır gibi sanayi emtiaları ve petrol gibi enerji emtialarında çarpıcı yükselişler görülmesine rağmen değerli metaller, ABD-İran savaşı nedeniyle sert düştü. Bu yıl ons altın yüzde 2.5, gümüş de yüzde 8.3 kaybettirdi.

HEDEF: 5.200 DOLAR

Gram altındaki yükseliş de yüzde 3.7’ye kadar indi. Veri platformu MacroMicro’ya göre 29 Ocak tarihinde piyasadaki tüm altının piyasa değeri 38 trilyon doları aşmıştı. Bu değer geçen hafta cuma günü 29.3 trilyon dolara kadar gerileyedi. Analistler ve bankalar, altında kısa vadede baskının sürebileceğini öngörüyor.

ABD merkezli banka Morgan Stanley, altın fonlarına sermaye akışının güçlenmesi halinde değerli metalin bu yıl 5 bin 200 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Yapı Kredi Yatırım’dan Yatırım Stratejileri Müdürü Hakan Halaç ise “Taktiksel olarak kısa vadeli altın pozisyonlarımızı azaltıyoruz ancak uzun vadeli pozisyonlar korunmalı” önerisinde bulunuyor.

2 milyar $’lık Bitcoin satıldı

Altından daha kötü performans gösteren tek yatırım aracı olan kriptolarda Bitcoin bu yıl yüzde 26.7 oranında geriledi. ABD merkezli banka JPMorgan, yılın ilk çeyreğinde kripto madencilerinin 2 milyar doların üzerinde Bitcoin sattığını ve bu satış baskısının önümüzdeki dönemde daha da büyüyebileceğini tahmin ediyor. Diğer yandan ABD’nin Nasdaq endeksinden Japon Nikkei’ye kadar borsalarda çift haneli yükselişler görüldü.