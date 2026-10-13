Küresel piyasalarda tüm gözler yarın ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Altın ve dolar yeni günde karışık seyir sergilerken, yatırımcılar kritik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.32'de ABD'de aralık vadeli altın kontratları da benzer bir seyir izleyerek 4 bin 190 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle kısmi yükseliş seyrediyor. Gram altın bugün TSİ 07.32'de 6 bin 649 lira seviyesinde bulunuyor.

DOLAR GÜCÜNÜ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

American Gold Exchange piyasa analisti Jim Wyckoff, doların yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesinin altın üzerinde satış baskısı yarattığını belirtti. Wyckoff, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının da yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olduğunu ifade etti.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve bu hafta yayımlanacak önemli ekonomik verileri yakından takip ediyor.

Dolar endeksi yeni günde yükselişlerini korumaya çalışıyor. Bugün sabah seansında TSİ 07.32'de 102,440 puan seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin çarşamba günü açıklanması beklenirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri perşembe günü yayımlanacak. Wyckoff, verilerin enflasyonda belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesini beklemediğini ve sonuçların değerli metaller üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini öngördü.

Piyasalarda Fed'in ekim ayının ilerleyen günlerinde faizleri sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. CME FedWatch verilerine göre aralık ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 87,7 olarak fiyatlanıyor. Yüksek faiz ortamında yatırımcılar, faiz getirisi sağlamayan altın yerine getiri sunan varlıklara yönelebiliyor.

PETROL YÜKSELDİ, DİĞER METALLER GERİLEDİ

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların etkisiyle pazartesi günü yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan yeni dizel ihracatını ve Rusya-Ukrayna arasında enerji alanındaki ateşkesi olumlu karşılamasına rağmen, saldırılar piyasadaki olası arz artışının etkisini gölgede bıraktı. Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 1 gerileyerek ons başına 60,22 dolara inerken, platin yüzde 0,2 düşüşle 1.684,20 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 kayıpla 1.141,90 dolara geriledi.

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