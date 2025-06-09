Sene başından bu yana gösterdiği sert yükselişlerle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son dönemlerde daha durgun bir seyir sergiliyor. 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" olarak adlandırarak ticaret savaşına ışık yakan ABD Başkanı Trump, her açıklamasıyla piyasada dengeleri alt üst ediyor.

ABD ve Çin arasında başlayan karşılıklı tarife restleşmeleri için ikinci durak Londra oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, 9 Haziran'da ticaret anlaşmasıyla ilgili Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da görüşmeyi doğruladı.

PİYASALARDA SON DURUM

İki ülke arasında yaşanacak gelişmeler piyasalar tarafında etkili unsur olabilir. Kritik görüşmeler öncesinde ons altın yatay bant üzerinde bulunurken, dolar endeksi 99 puanda aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Dolar tarafındaki zayıf seyir atına tarafını kuvvetlendirebilir.

Euro/Dolar paritesi de dolardaki zayıf seyrin etkisiyle, haftaya yükselişle başladı. Euro/dolar saba 08.47'de 1,14230 seviyesinde bulunuyor.

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri hafifletmesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artarak 42.762,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artışla 6.000,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kazançla 19.529,95 puana yükseldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİMİN ALTINA ETKİSİ

Altının kaderi iki ülke liderlerinin ağzından çıkacak karara bağlı. Trump, göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalarla ve verdiği kararlarla piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Trump'ın vergi açıklaması altında görülmemiş sert yükselişleri de meydana getirdi. Ancak altın fiyatları son günlerde daha sakin bir seyir sergiliyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 3 bin 306 dola ile 3 bin 374 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 309 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.47'de 3 bin 314 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın ons altında görülen yatay seyir ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4 bin 164 lira ile 4 bin 261 lira aralığında geçiren gram altın, günü 4 bin 172 liradan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 4 bin 181 lirada bulunuyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.