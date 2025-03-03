Yatırımcıların tercih ettiği ürünler arasında genelde altın ve dolar bulunuyor. Fakat uzmanlar, en çok kazandıracak olan ve 2025 yıldızı yatırım aracını açıkladı. Yıl içinde bu emtiaya talebin artacağı belirtiliyor.

Güvenirliğin simgesi olarak bilinen altın, herkesin yatırım yaptığı emtialardan biri. 2025 yılına da yükselişle giren altının yanı sıra piyasa uzmanları gümüş için de umut verici değerlendirmeler yaptı. Sanayinin gözdesi olan gümüş, küresel ekonominin toparlanmasıyla beraber 2025 yılının gözde yatırım araçları arasında yerini alacak.

2025 YILININ YILDIZI GÜMÜŞ OLABİLİR

Değerli metaller arasında yer alan altın ve gümüş, belirsizlik dönemlerinde bile yatırımcı için güvenli bir liman olarak görülüyor. Yatırımcıların sepetlerine önemli bir yer tutan altından sonra gümüş için de yükseliş sinyalleri verildi. Peki 2025 yılında altın mı dolar mı yoksa gümüş mü kazandıracak? İşte uzmanların piyasa değerlendirmeleri

YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Her dönem güveli bir liman olarak seçilen altın yatırımcılar için de cazip bir seçenek. Enflasyona göre koruma aracı olarak bilinen altın 2025 yılında da bu güvenirliğini sağlamaya devam edecek. Diğer bir emtia ise gümüş. Piyasa uzmanları, sanayide sıklıkla kullanılan ve değerli bir metal olan gümüşün de 2025 yılında ciddi ataklar yapacağını vurguluyor. Ocak ayından bu yana ciddi yükselişler kaydeden gümüşün 2025 yıl sonunda da yatırımcısına kat kat kazandıracağı belirtiliyor.

PEKİ GÜMÜŞÜN FİYATINI NE ETKİLEYECEK?

Küresel ekonomideki büyüme ya da resesyon beklentileri değerli metalleri doğrudan etkileyebilir. Altın ve gümüş de yatırımcını beklentisini karşılayabilir.

Yüksel enflasyonu devam etmesi halinde altın ve gümüşe talep artacacak. Merkez bankasının aldığı faiz politikaları da bu metalleri ciddi yönde etkileyebilir.

Doların değer kaybı altın ve gümüşün değerini artırabilir.

GÜMÜŞ ALTINA GÖRE YÜKSEK GETİRİYE SAHİP OLABİLİR

Uzmanların 2025 yılı altın ve gümüş tahminleri ise olumlu yönde. Yatırımcılara kazandırabilecek emtialar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bazı uzmanlar ise gümüşün altına göre yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Uzun sürede kazandıracak olan gümüş, yatırımcının da ilgisini çekmeye başladı

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş Gram (TL) 36,58 36,64

Gümüş Ons (Dolar) 31,25 31,29

NOT: BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR