Nisan ayında küresel piyasaların ana gündem maddesi Orta Doğu’daki belirsizlikler oldu. Mart ayındaki yükseliş ivmesini koruyan petrol fiyatları, nisan ayını %7,60 değer kazancıyla 111 dolar seviyesinde tamamladı.

Haftanın son işlem gününde İran’ın ABD’ye sunduğu yeni teklife dair haber akışı fiyatları 108,75 dolara kadar geri çekse de, Hürmüz Boğazı’ndaki blokaj riski fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutmaya devam ediyor. Analistler, sevkiyat aksaklıklarının sürmesi durumunda fiyatların daha üst seviyeleri test edebileceği konusunda uyarıyor.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARININ FAİZ ROTASI

Enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon verilerine de yansıdı. ABD’de yıllık TÜFE’nin %3 sınırını aşmasıyla birlikte FED’in faiz politikasına dair beklentiler değişti. Son toplantısında faizi sabit bırakan FED’de, bazı üyelerin gevşeme karşıtı tutumu faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı toplantısında politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı aldı. Piyasalar, 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı resmi enflasyon verilerine ve İTO’nun öncü verilerinde görülen %3,74’lük aylık artışın yansımalarına odaklanmış durumda.

Nisan ayı genelinde yatırım araçları incelendiğinde, Borsa İstanbul diğer enstrümanları geride bırakarak çift haneli getiri sağlayan tek araç oldu. Ay boyu kaydedilen performans tablosu şu şekilde gerçekleşti:



MAYIS AYINDA BEKLENTİLER

Yatırımcılar nisan ayını hisse senedi piyasalarındaki güçlü kazançla kapatırken, mayıs ayı için jeopolitik risklerin seyri ve enflasyon verileri belirleyici olacak. Özellikle enerji koridorlarındaki güvenliğin sağlanamaması durumunda küresel maliyet artışlarının sürebileceği, yurt içinde ise TCMB’nin haziran toplantısına kadar veriye dayalı izleme sürecinin devam edeceği öngörülüyor.

Bu veriler ışığında, nisan ayı portföy tercihlerini hisse senedi ve mevduat yönünde kullanan yatırımcıların, döviz ve altına yönelenlere oranla daha yüksek kazanç elde ettiği bir dönem olarak kayıtlara geçti.