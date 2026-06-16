Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkisiyle kayıplarını silerek yönünü yukarı çevirdi.
Ons altın yeni günde sabah seansında 08.27'de 4 bin 324 dolar seviyesinde bulunurken, gümüş fiyatları 69,78 dolarda bulunuyor.
Kayıplarını silerek yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın ve gümüş fiyatlarına yönelik yeni tahmin Citibank'tan geldi. İşte bankacılık devinin tahmini...
Citi, 0-3 aylık altın fiyat tahminini ons başına 4.000 dolardan 4.500 dolara, gümüş fiyat tahminini ise ons başına 60 dolardan 70 dolara yükseltti.
Banka, tahminini yükseltmesinin nedeni olarak genel risk algısının iyileşmesini gösterdi.
Citi, 6-12 aylık altın görünümünü ons başına 5 bin dolar hedefiyle yüksek tutmaya devam ederken önemli volatilite risklerine karşı da uyarıda bulundu.
Banka aynı zamanda ABD-İran mutabakat muhtırası haberlerinin ardından yaşanan satış dalgasına rağmen alüminyumda düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye etti.
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