Güney Kore’nin Yeongdong bölgesinde, 104,5 milyon tonluk hacmiyle bugüne kadar bilinen en büyük illit yatağı bulundu. Petrol sondajından batarya araştırmalarına, ilaç sanayisinden tarıma kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu kil minerali rezervinin, Çin’de bulunan 5 milyon tonluk rezervin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Daily Galaxy’nin aktardığı bilgilere göre, jeolojik açıdan nadir bir mineral olmamasına rağmen pek bilinmeyen illit; kumtaşı, çamurtaşı ve şist gibi tortul kayaçlarda oluşuyor ve tüm kıtalarda yer alıyor. İlliti ticari açıdan öne çıkaran temel unsur ise tek bir malzemede nadir bir araya gelen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olması.

600 DERECEYE KADAR DAYANIYOR

Fillosilikat ailesine ait olan ve yapısal olarak mika ile benzerlik gösteren illitin parçacık çapı iki mikronu geçmiyor. İnce levhamsı yapısı sayesinde son derece yumuşak bir dokuya sahip olan mineral, yaklaşık 600 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Ağır metalleri emme ve organik bileşikleri parçalama kapasitesi yüksek olan illit, ıslandığında genleşen diğer şişen killerin aksine boyutsal kararlılığını koruyarak işleme kolaylığı sağlıyor.

Bu özellikleri nedeniyle mineral; petrol ve gaz kuyularının çökmesini önleyen sondaj sıvılarında, kağıt ve boya dolgu maddelerinde, kozmetik ürünlerde ve ilaç sanayisinde yaygın olarak kullanılıyor.

BATARYA ARAŞTIRMALARINDA YENİ UMUT

İllitin kimyasal yapısı enerji depolama teknolojileri üzerinde çalışan araştırmacıların da gündeminde. "Coatings" dergisinde yayımlanan 2024 tarihli bir araştırmada, Yeongdong bölgesinden çıkarılan illit, tamamen katı hal lityum-iyon bataryaların polimer bazlı katı elektrolitlerinde dolgu maddesi olarak test edildi. Optimum konsantrasyonda kullanıldığında geliştirme aşamasındaki diğer katı elektrolit malzemeleriyle rekabet edebilecek sonuçlar veren mineralin, geleneksel kil pazarlarının ötesinde bir stratejik değer taşıdığı belirtiliyor.

Ancak illitin batarya teknolojilerinde kullanılabilmesi için kapsamlı bir ön hazırlık sürecinden geçmesi gerekiyor. Öğütme, ağartma ve yüzey işlemlerini kapsayan fiziksel aşamaların ardından; asit liçi (özütleme) ve kristalizasyon gibi kimyasal işlemler uygulanıyor. Ayrıca potasyum ve alüminyum gibi bileşenlerin ayrıştırılmasıyla mineral farklı endüstriyel uygulamalara uyarlanabiliyor.

SANAYİDE İTHALAT BAĞIMLILIĞII AZALTACAK

Stratejik bir metal sınıfında yer almasa da ulaşılan bu yüksek rezerv hacmi, Güney Koreli üreticilere birçok sanayi dalı için güvenilir bir yerli hammadde kaynağı sunuyor. Keşfin, ülkenin Çin'den yaptığı kil minerali ithalatına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Öte yandan illit, bölge turizmini de hareketlendirmiş durumda; özellikle Yeongdong tren istasyonu yakınlarındaki sağlık merkezinde yer alan illit saunaları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Güney Kore madencilik sektöründeki bir diğer önemli gelişme ise Gangwon eyaletinde yaşandı. Bölgedeki Sangdong tungsten madeni, 30 yılı aşkın bir aranın ardından Mart 2026 itibarıyla yeniden üretime geçti ve yılda yaklaşık 640 bin ton cevher işlemeye başladı.