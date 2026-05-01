Bakır fiyatları, petrol fiyatlarının dört yılın zirvesinden gerilemesiyle Cuma günü yedi seans aradan sonra ilk defa yükselişe geçti. Bu durum, yüksek enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi ve metallere olan talebi azaltabileceği riskini azalttı. En büyük metal tüketicisi Çin'de imalat faaliyetlerinin Nisan ayında 2020 sonundan beri en hızlı ivmeyle genişlediğini gösteren veriler de piyasaya destek verdi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık gösterge bakır, TSİ 07.53 itibarıyla metrik ton başına yüzde 0,5 artışla 13.050 doları gördü.

Fakat metal haftalık bazda yüzde 1,9 düşüş yaşadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası İşçi Bayramı tatili nedeniyle Çarşamba gününe kadar kapalı kalacağı için işlem hacimleri düşük seyretti.

STOKLARDA KARIŞIK SİNYALLER

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki stoklar, Mart ayındaki zirvesinden yarı yarıya azalarak fiyatları destekledi. Ancak bu durum mevsimsel eğilimlerle uyumlu ve diğer bölgelerdeki stoklar yüksek seviyelerde bulunuyor. Londra Metal Borsası bakır stokları Ocak başından bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Comex depolarındaki envanterler geçen yıl içinde yaklaşık 25 kat artmıştı. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu geçen ay, piyasanın bu yıl fazla vereceğini tahmin etmişti. Glencore Perşembe günü ilk çeyrek üretiminde yüzde 19'luk bir artış bildirdi. Şili istatistik kurumu ise Mart ayında ulusal üretimin yıllık bazda yüzde 9 düştüğünü açıkladı.

