Piyasalarda değerli metallere dönük ivme kaybı devam ederken, yatırımcıların yakından izlediği altın-gümüş rasyosu yeniden odak noktası haline geldi. Financial Express’te yayımlanan analize göre, ons altının 4 bin 400 dolar, ons gümüşün ise 66 dolar seviyesinde bulunması iki metal arasındaki fiyat ilişkisini 66 seviyesine taşıdı.

TARİHSEL BANTTA SEYİR SÜRÜYOR

Analizde, mevcut 66 oranının tarihsel olarak değerlendirilen 60-70 bandı içerisinde kaldığına dikkat çekildi. Yatırımcıların yüksek beklentileriyle 2026 yılına başlayan her iki metal de 2025’te sergiledikleri güçlü performansın ardından ocak ayı sonunda zirveye ulaşmıştı.

Ancak ocak ayından bu yana ivmenin zayıfladığı ve değerli metallerin yeni baskılarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Son altı aylık süreçte gümüşün altına kıyasla daha fazla değer kaybettiği gözlemlenirken, oranın mayıs ayındaki düşüş hariç genel olarak bu aralıkta seyrettiği ifade edildi.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Altın-gümüş oranı, basit bir ifadeyle bir ons altın satın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren finansal bir ölçüt olarak tanımlanıyor. Mevcut 66 seviyesi, 1 ons altın alabilmek için 66 ons gümüşe ihtiyaç duyulduğunu simgeliyor. Oranın yükselmesi altının gümüşe göre pahalılaştığına işaret ederken, gerilemesi iki metal arasındaki fiyat farkının kapandığı anlamına geliyor.

ORAN 100'E YÜKSELİRSE NE OLACAK?

Analize göre rasyonun 100 seviyesine çıkması ihtimali iki farklı piyasa senaryosuyla açıklanıyor: Altının 6 bin 600 dolara yükselirken gümüşün 66 dolarda sabit kalması veya altının mevcut fiyatını korurken gümüşün 44 dolara gerilemesi. Geçmiş veriler değerlendirildiğinde, oranın 100 seviyesine yaklaştığı dönemlerde öncelikle altın fiyatlarında bir sıçrama yaşandığı, ardından gümüşün bu hareketi takip ettiği görülüyor.

GÜMÜŞÜN PERFORMANSI VE MERKEZ BANKALARININ ETKİSİ

Mayıs 2025'te altındaki sert yükselişle 100 seviyesini aşan oran, Ocak 2026'ya gelindiğinde gümüşün sergilediği üstün performansla 49 seviyesine kadar çekilmişti. DSP Mutual Fund araştırmalarına dayandırılan verilere göre, değerli metallerin ralli yaptığı dönemlerde gümüş genellikle altından daha yüksek bir performans gösteriyor. Zayıflayan dolar, stagflasyon endişeleri, mali genişleme adımları ve jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra 2022'den bu yana istikrarlı şekilde devam eden merkez bankası alımlarının da değerli metalleri destekleyen temel unsurlar olduğu vurgulanıyor.