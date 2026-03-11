Küresel piyasalarda uzun süredir yatırımcıların odağı altın ve gümüşteydi. Ancak son dönemde tablo değişti. Sanayi metalleri öne çıkarken, özellikle alüminyum dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Dev yatırım bankası Morgan Stanley, arz sıkışıklığı ve talep toparlanmasının fiyatları yukarı çekmeye devam edebileceğini belirtiyor.

BİR AYDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Alüminyum fiyatı son bir ayda yaklaşık %10’un üzerinde artarak 3.400 dolar/ton seviyesini geçti. Bu süreçte:

Ons altın %4 – %6 arasında prim yaptı

Gümüşte yükseliş daha sınırlı kaldı

Bu veriler, kısa vadede en güçlü kazancın sanayi metalinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Banka analistlerine göre alüminyum fiyatındaki yükselişin üç temel nedeni var:

-Çin kaynaklı üretim sınırlamaları

-Yüksek enerji maliyetleri

-Küresel sanayi talebinde toparlanma beklentisi

Morgan Stanley, özellikle stok seviyelerinin düşük olmasının fiyatları desteklediğini vurguluyor. Arz tarafındaki kırılganlık sürerse, yukarı yönlü hareketin devam edebileceği belirtiliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTEN AYRIŞTI

Altın genellikle jeopolitik riskler ve faiz beklentileriyle hareket ederken, alüminyum sanayi üretimi ve büyüme beklentilerine duyarlı. Küresel büyüme umutlarının güçlenmesi, yatırımcıları sanayi metallerine yöneltti. Bu nedenle son dönemde güvenli liman yerine “büyüme teması” fiyatlandı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Analistler, teknik olarak 3.450 – 3.500 dolar bandının kritik direnç olduğunu ifade ediyor. Bu seviyelerin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceği, olası geri çekilmelerde ise 3.250 dolar seviyesinin destek olarak izleneceği belirtiliyor.

Kısa vadede volatilite yüksek olsa da, sanayi metallerinin momentumunun altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü olduğu gözlemleniyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.