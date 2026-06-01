Doların ve petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle, altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin uzatılmasına ilişkin önerilen anlaşma konusunda vereceği kararı bekliyor.

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.08'de 4 bin 517 dolarda bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.08'de 6 bin 665 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları da haftaya düşüşle başladı. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.08'de 75,65 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yeni haftaya bir miktar yükselişle başladı. Bugün sabah seansında 08.08'de 98,99 puanda bulunuyor.

GÖZLER ABD - İRAN HATTINDA

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında yakında karar vereceğini söyledi. Trump'tan bir açıklama beklenirken, tansiyon yükseldi.

ABD ile İran arasındaki temaslar sürerken bölgedeki askeri gerilim de tırmanıyor. ABD ordusu, “İran’ın saldırgan faaliyetlerine karşılık” olarak Hürmüz Boğazı’nda bulunan Keşm Adası ile Goruk kentindeki füze rampalarını vurduğunu açıkladı. İran ise bu saldırılara misilleme olarak Kuveyt’teki ABD üslerini füze ve kamikaze dronlarla hedef aldı.

