Finans yazarı Robert Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin fiyatlarında yeni bir düşüş yaşanabileceğini öne sürdü. Küresel borçların hızla büyümesine dikkat çeken Kiyosaki, piyasalardaki gerilemenin kendisi için bir alım fırsatı olduğunu söyledi.

ABD'nin toplam borcu 40,5 trilyon doları aşarken dünya genelindeki borç yükü de 365 trilyon doların üzerine çıktı. Kiyosaki, ekonomik sistemdeki sorunların değerli metaller ve kripto para piyasalarını yeniden etkileyebileceğini savundu.

Kiyosaki düşüş bekliyor, alım yapmaya hazırlanıyor

'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Robert Kiyosaki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada altın, gümüş ve Bitcoin fiyatlarındaki düşüşe değindi.

Yatırımcıların fiyatlardaki gerileme nedeniyle paniğe kapıldığını belirten Kiyosaki, kendisinin ise bu dönemde daha fazla alım yaptığını ifade etti.

Kiyosaki'ye göre asıl sorun, küresel borçların giderek büyümesi. Özellikle ABD'nin artan borç yüküne dikkat çeken yazar, siyasi liderlerin ekonomik sorunlara çözüm üretemediğini savundu.

Ayrıca eğitim sisteminin insanlara para yönetimi konusunda yeterli bilgi vermediğini öne sürdü. Kiyosaki, itibari para sisteminin de birikim yapan insanların servetini enflasyon karşısında eritme riski taşıdığını belirtti.

ABD'nin borcu 40,5 trilyon doları aştı

Küresel borç yükündeki artış, Kiyosaki'nin uyarılarının temelini oluşturuyor.

Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) verilerine göre dünya genelindeki toplam borç, yılın ilk yarısında 10 trilyon dolar artarak 365 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD'nin toplam borcu da 2026 yılında 40 trilyon dolar sınırını geçti. Yüksek faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini artırması, ülkenin mali yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da geçen ay ülkeleri küresel ekonominin bir borç sarmalına girmesini önlemek için acil önlem almaya çağırdı.

Altın ve gümüşteki düşüşün arkasında ne var?

Altın ve gümüş, Bitcoin ile birlikte bu yıl önemli fiyat düşüşleri yaşadı. Forbes'a göre bu hareketin nedenlerinden biri, yatırımcıların yapay zekâ alanındaki hızlı büyümeden yararlanmak için teknoloji hisselerine yönelmesi oldu.

Sermayenin teknoloji şirketlerine kayması, değerli metaller ve kripto para piyasalarındaki yatırım iştahını da etkiledi.

Bazı uzmanlar, yapay zekâ yatırımlarına yönelik ilginin azalması durumunda bu varlıklara yeniden talep gelebileceğini düşünüyor.

Bitwise Europe Araştırma Başkanı André Dragosch da enflasyon ve para birimlerinin değer kaybına karşı koruma sağlayabilecek varlıkların yeniden ilgi görebileceğini belirtti. Dragosch, artan kamu harcamalarının ve mali risklerin Bitcoin gibi varlıkları destekleyebileceğini ifade etti.

Kiyosaki yeni düşüşü bekliyor

Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin fiyatlarında yeni bir düşüş yaşanmasını beklediğini yineledi. Bu ihtimali yalnızca bir risk olarak değerlendirmiyor.

Fiyatların yeniden gerilemesi halinde daha fazla alım yapabileceğini belirten yazar, piyasalardaki düşüşü yatırım fırsatı olarak görüyor.

Öte yandan milyarder yatırımcılar Ray Dalio ve Stanley Druckenmiller da ABD'nin artan borç yükü konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu. Dalio, itibari para birimlerinin uzun vadede değer kaybedebileceğini ve altının bu süreçte önem kazanabileceğini savunmuştu.